ODALOVIĆ ZA PINK: Više nema kompromisa kada je u pitanju ZSO, to su i poruke zvaničnika koji su uključeni u proces implementacije Briselskog sporazuma

Bivši predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je pred međunarodnim specijalnim sudom u Hagu da nije kriv povodom optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nekadašnje OVK, počinjene 1998. i 1999. godine.

Osim njega krivicu su negirala i ostala trojica optuženih – bivši portparol OVK Jakup Krasnići, Tačijev najbliži politički saveznik Kadri Veseli i Redžep Selimi.

Svaki od optuženih se suočava sa šest tačaka za zločine protiv čovečnosti i četiri tačke za ratne zločine, uključujući ubistvo, mučenje, prisilne nestanke, progon i okrutno postupanje.

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da se Kurtijeva predizborna kampanja se zasnivala na tome da ništa neće prihvatiti što se tiče Briselskog sporazuma. Kako dodaje, najglasniji je bio u neprihvatanju ZSO, međutim, nije očekivao da će Međunarodna zajednica reagovati kada je u pitanju potpisani dokument.

- Da podsetimo, dokument nije sastavio Tači, Hoti, Haradinaj, niti Kurti... Ono što je važno je da su kroz novi dokument, gde je jasno da se sve obaveze moraju ispuniti, pa onda ostalo - rekao je Odalović.

Priština neće moći još mnogo, vidimo popruke zvaničnika, i nema komprimisa kada je u pitanju ZSO.

- Priština će nastaviti da odbija, ali ne mogu oni više... - rekao je Odalović.

Vidim komentare u Prištini, da izdrže do izbora u EU, pa u Americi, pa će možda da se promeni kurs, ali do toga zasigurno neće doći još jednom, rekao je on.

- To je pokušaj dobijanja vremena, a za to vreme on teror na Severu kosova pojačava. Na unutrašnjem planu dobija podršku, jer pokušava da predstavi da je osvojio taj deo - naveo je Odalović.

Urednik političke rubrike u dnevnom listu ''Politika'' Bojan Bilbija rekao je da 5 godina ima od kada je priča o statutu krenula.

- Oni se služe marifetlucima, kako bi sve prolongirali. Ko još pamti šta je prethodna garnitura obećavala... Sada imamo novu, Lajčaka... ZSO je obavezna, da bi Srbi na KiM mogli da ostvare vezu sa Beogradom, to je ključ - rekao je Bilbija.

Bilbija dodaje da je poenta u tome što su oni dobili ustupke od Beograda, a nama ništa nije dato.

- Zato je sada sve stalo, i oni su na potezu - rekao je Bilbija.

