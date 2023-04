Vučić: Prosečna penzija u Srbiji do kraja godine skoro 400 evra, za godinu dana prosečna plata veća od 1.000 evra

Predsednik Aleksandar Vučić gostuje na Javnom servisu Srbije u kojoj govori o svim aktuelnim temama za Srbiju.

Vučić je zahvalio građanima za podršku koju je imao u prethodnih godinu dana.

Ponosan sam na to što smo sačuvali mir i stabilnost, ne ugrožavajući naše vitalne interese, rekao je Vučić.

Kako je rekao ostavljeno nam je sve najgore i najlošije i sa tim moramo da se borimo.

Govoreći o rezultatima on je rekao da je jedan od najvažnijih drastično povećanje životnog standarda u Srbiji.

On je rekao da su uspeli u mnogim oblastima, od izgradnje puteva, izgradnje bolnica, čak i objekata u energetskom sistemu, ono što je izvesno imamo najviše devizne rezerve već su prešle 21 milijardu, naše zlatne rezeve su na istorijskom maksimumu.

Vučić je rekao da su uspeli da naprave mnogo hrabrih stvari i dan danas rade na tome.

I ovo što radimo u energetskom sistemu, restrukturiranje, to je jako bitno za Srbiju. On je najavio završetak bloka 3 u Kostolcu.

Danas nam je bio senator Deins Stiv iz Montane Republikanac, sposoban čovek, ali je rekao čestitamo na hrabrosti što si zadržao ugalj i znam koliko ste imali problema zbog toga a znam i da ne bi imali struje da niste, otkrio je Vučić detalje današnjeg razgovora sa senatorom.

Vučić je rekao da to nije bilo lako, i da od prvog trenutka se nikada nije borio za sledeće izbore, jer za četiri godine on ne može d ase kandiduje više a neće se menjati Ustav.

On je naveo da su pobeđivali i kad su smanjivla i plate i penzije, jer nisu ljudi kreteni da možete da im prosipate prazne priče i svi zanju šta smo nasledili.

- I na kraju da budem malo fer, ipak ova zemlja napreduje, pogledajte kako izgleda Beograd, Novi Sad, imamo puteve, a koliko smo se samo mučili putujući i po nekoliko sati - naveo je Vučić.

Na godišnjicu bombardovanja Beograda, predsednik se osvrnuo kratko na istoriju.

On je istako da mi nemao više decu za bacanje i da moramo da povećamo natalitet.

Mormao da čuvamo mir i da ne odgovarmo na provokacije do poslednjeg trenutka, rekao je Vučić, dodajući da je ponosan što Srbija ima svoju politiku i da smo slobodna i nezavisna zemlja i da idemo ka EU.

Predsednik je rekao da je na poslednjoj Mihenskoj Konferenciji Kina izjavila da hoće da se sve vrati na period kao što je to bilo pre 300 godina, pre industrijske revolucije.

Kineski BDP

Kineski BDP je 1992. godine bio 500 milijardi dolara, a danas je 19 biliona dolara, navodi Vučić.

On je naveo da je Kina očekuje da se ove godine očekuje da Kina ima 19 biliona bruto domaći proizvod i da ima fascinanatan rast i da su postali centar snage i moći.

Vučić je rekao da je sada borba i da amerika želi da zadrži dominaciju koju je imala.

Kina u ovom trenutku preduzima sve da celu Aziju stavi pod svoj uticaj, naveo je Vučić.

On je rekao da SAD prepoznaje Kinu kao svog najvećeg neprijatelja, i dodao je da Kina neće dozvoliti da Rusija izgubi.

Svet nikada više neće biti jednopolarni, Srbiji bi najviše odgovaralo da to bude multipolarni svet, dodao je Vučić.

On je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu i da trenutno nema boljeg puta ako se pojavi izabraće ono što je najbolje za Srbiju.

Crna Gora i Srbi u regionu

Govoreći o izborima u Crnoj Gori, Vučić je naveo šta god da se dogodi, ako je neko sa kim imam dobre odnose izgubi oni kažu Vučić pukao, izgubio, ako neko pobedi sa kim imam dobre odnose oni kažu Vučić im je pomogao.

- Da li to znači da mi Srbi ne smemo da pitamo za Srbe koji žive u Crnoj Gori. A šta je sa Srbima u Sloveniji, Hrvatskoj, i uvek je tako za šta god da pitamo, mi ne smemo da pitamo ništa - rekao je Vučić.

Vesna Knežević je izjavila da ima moćno sredstvo za zaštitu Srba van Srbije a to je SPC. Na pitanje da li SPC štiti Srbe u Crnoj gori, predsednik je rekao da je o pitanje za crkvu.

- Mislim da je SPC strašno važna za srpski narod ma gde on živi. Mi imamo najmoćnije oružje , naša najveća snaga treba da bude srpska ekonomija - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da što se tiče odnosa Srbije i Crne Gore, sve što požele da radimo zajedno radićemo i sarađivaćemo.

Dodaje da Crna Gora uvek ima pruženu ruku od Srbije, kao i Jakov Milatović.

- Srbija danas ima 51,5 odsto ekonomije zapadnog Balkana, mi idemo na svakako sve snažniju ekonomiju gde niko ne može da nas stigne - rekao je Vučić.

Kako je najavljen novi talas regrutacije u Rusiji došao je veliki broj ljudi iz Rusije u Srbiju i Beograd koji su zatražili radne dozvole kod nas, naveo je Vučić i dodaje da su Rusi i Ukrajinci zadovoljni prijemom u Srbiji.

Vučić je izjavio da smo napravili katastrofalnu grešku kada je litijum u pitanju i dodao da su nas strane službe razorile, dodajući da smo to glupo izveli.

Otvoreni Balkan je izvanredna ideja, sa našom braćom Makedncima i Albancima, ja bi voleo i da Crna gora bude u njemu, rekao je Vučić.

O rastu penzija i plata

Vučić je naveo da je 2012. godine prosečna penzija u Srbiji bila 203 evra. Sada je naša prosečna penzija 323 evra.

- U 2023. godini, između 12-14 odsto rasta penzija smo planirali tako da će penzija biti 387 evra do kraja godine. U 2024. godini prosečna penzija će biti 424 -434 evra,a u 2025. godini idemo na preko 450 evra - naveo je Vučić.

Kada su plate u pitanju prosečna plata je bila 2012. godine 331, a u 2014. godini je 329 evra, danas u decembru 2022. prosečna plata u Srbiji je 718 evra, naveo je predsednik.

On je rekao da će prosečna plata u Srbiji do kraja 2024. godine biti 930 evra, u 2025. godini biti 1025 evra, u 2026. godini će biti 1124 evra.

O ne dodao i to da su prosečne plate u Beogradu mnogo veće u odnosu na ostatak Srbije.

Vučić je rekao da imamo bolje stanje stranih investicija i dodao da imao slabu potrošnju i reako ljudima da slobodno troše jer ćemo imati i veće plate, dodajući da samo želi da se zaustavi i ovaj rat u svetu, koja može da utiče na to.

U budućnosti Kosovo i Metohiju vidim u Srbiji

Na pitanje gde će biti KiM nakon rata u svetu, on je odgovorio da misli da će KiM biti u Srbiji i da ćemo mnogo da propatimo, dodajući da su danas hapšeni određeni ljudi na Kosovo i Metohiji.

Kako je rekao oni sve rade samo da ne realizuju Zajednicu srpskih opština i naveo ko je sve uhapšen u prethodnom periodu i koliko je kuća obijeno, dodajućo da ni jedan strani ambasador nije to osudio.

Na izborima 24. aprila Srbi neće izaći na izbore i tada će Kurti da vlada sa 2 odsto., izjavio je Vučić.

On je rekao da želi da sačuva mir i da to nije lako, i da nije lako ni Srbima na Kosovu i Metohiji.

Govoreći o francusko-nemačkom planu vučić je rekao da su nas do njega doveli, ali da smo do njega došli i mnogo ranije. Nemci su to komentarisali da je priznanje i Amerikanci, a sada vidim da su od toga odustali. On je dodao da će se iz tog plana primenjivati deo a deo neće dodajući da je to svima rekao direktno u oči.

On je dodao da moraju da ispune realizaciju Zajednicu srpskih opština i da ne veruje da će to oni učiniti.

Ko god veruje da treba da uđemo u sukob sa NATO ja bi mu rekao da je lud. Ne mislim da nam treba svađa i sukob sa zapadnim svetom, reako je Vučić.

- Ajde da budemo ozbiljni, da jačamo našu vojsku i da svi zanju da ako nas napadnu da će dobiti ozbiljan otpor - dodao je on.

Vučić je najavio da će uskoro biti otvoreni i stadioni u nekoliko gradova u Srbiji i dodao da kreće izgradnja i nacionalnog stadiona u Beogradu i da će u tom delu grad vrlo ozbilljno biti urađena infrastruktura.

Pruge

Kaže da grant EU za prugu Beograd- Niš dogovara već godinu dana i da je tražio povoljnije uslove od one koji nam pružaju Kinezi.

Predsednik kaže da će pre 2025. godine biti završena brza pruga do Subotice.

Sport

Kaže da novi stadioni zadovoljavaju sve UEFA kriterijume.

- Jedan stadion će Čeferin doći da otvori. On je Bog u UEFI i raduje se otvaranju stadiona. Kreće uskoro i izgradnja nacionalnog stadiona - rekao je Vučić.

Ističe da će nacionalni stadion biti novi centar grada.

- Za devet minuta ćete moći doći do stadiona sa Novog Beograda - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da će Crvena Zvezda i Partizan igrati na nacionalnom stadionu kad budu popravljale svoje stadione, a da Zvezda možda bude igrala pola u Leskovcu, pola u Loznici gde ima jaku bazu navijača.

Kaže da je Srbija zaslužila da ima dva predstavnika u top 8 Evrolige i da je Crvena Zvezda izgubila neke utakmice na nesrećan način.

Kaže da bi voleo da Argentinac ostane u Crvenoj Zvezdi, ali da je to pitanje za rukovostvo tima. Kaže da KK Crvena Zvezda ima višegodišnju dominaciju. Podseća da država pomaže oba tima i kaže da veruje da ćemo uskoro imati šampiona Evrope u košarci.

Beogradski izbori

Predsednik ističe da će Dragan Đilas dobiti održavanje beogradskih izbora.

- Morate da poštujete svoje političke protivnike. Svom žestinom ću da pomognem svojoj stranci - rekao je Vučić.

Novi pokret

Predsednik ističe da će pozvati sve ljude u novi pokret.

- Probaćemo da napravimo novi zamah, novu energiju - najavio je on.

Izbori

Na pitanje kada će biti izbori u Srbiji, predsednik je odgovorio da će biti kad oni to od njega zatraže. Govoreći o Narodnom pokretu Vučić je rekao da svako ko želi da pomogne svojim angažmanom i trudom je dobrodošao u njega.