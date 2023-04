MATOVIĆ ZA PINK O SRPSKIM ŽRTVAMA: Maksimalno se borimo da ispravimo tu istorijsku nepravdu (VIDEO)

Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku govoreći o tome "Zašto Srbija mora da bude kriva za sve?" kaže da je istina da se Zapad vodi narativom koji dolazi iz Zagreba, Prištine i Tirane, a koji se zasniva na tome da ne može da se govori ni o Prizrenskoj ligi ni onom što su radile ustaše i Jasenovcu.

- Mi vidimo da se mi maksimalno borimo da ispravimo tu istorijsku nepravdu i ipak vidimo da u svetu postoje ono koji žele nešto o tome da čuju, kao što je slučaj u Rusiji gde postoji i naš Kulturni klub. Jakom diplomatijom i jakom željom da tako nešto ispravite može da se dođe do naše izložbe u UN o Jasenovcu - rekao je Matović za Pink.

Matović ističe da je najvažnije da mi u Beogradu budemo decidni i da imamo ljude koji su spremni da o tome pričaju i da nikad ne prestanu.

On je dodao da je primer za sve rečeno i to da je bilo potrebno dugo vremena da se prihvate naše žrtve iz Drugog svetskog rata.

Žarko Rakić, novinar, rekao je da je Srbija problem zato što ima drugačije stavove i drugačiji smo narod i ne želimo da trpimo nepravdu.

Rakić se osvrnuo na zahteve Prištine o formiranjau ZSO i rekao da ako se pregovara moraju se saslušati obe strane.

- To je sve deo njihove taktite, to je za njih crvena linija i ne mogu je tako lako preći - ocenio je Rakić i dodao da mu ne znači retorika dok ne vidi jasno da se to dešava.