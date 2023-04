ĐURIĆ ZA PINK: Srbija je u prethodnih desetak godina ostvarila FENOMENALNU TRANSFORMACIJU - Danas je naša zemlja u Vašingtonu DOBRA VEST (VIDEO)

Njegova ekselencija Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD, govorio je za Pink o aktivnostima naše ambasade u Sjedinjenim Američkim Državama.

Amasador Đurić je rekao da je Srbija u prethodnih nekoliko godina kao jedan od ključnih prioriteta postavila promenu slike o sebi i promenu paradigme svog prisustva u SAD.

- To je nimalo jednostavan zadatak. Međutim, mi ništa ne prepuštamo slučaju. Dakle, nivo i stepen naših aktivnosti ilustrovaću u nekoliko rečenica: Mi smo od početka godine u našoj ambasadi imali 15 velikih događaja - počeo je Đurić i dodao:

Imali smo i prvi skup srpske dijaspore iz cele Amerike posle više decenija u organizaciji Ambasade u Vašingtonu, što je od strateškog značaja jer smo predstavnike Srba iz svih 50 američkih saveznih država okupili u prestonici SAD oko izgradnje srpskog lobija koji je ključan za zaštitu naših državnih i nacionalnih interesa.

Đurić je rekao da su pravci delovanja koncentrisani i na Kongres, na rad sa zvaničnicima i dodao da je imao sastanke sa mnogima od njih.

Govoreći o sastanku sa kongresmenom Džimom Kostom, ali i novim kongresmenima, Đurić kaže da je u tim razgovorima glavno da se osveži slika o Srbiji.

- Naši ljudi treba da znaju, iako smo mi sami sebi najvažniji, prosečan član političkog establišmenta se ne bavi nama ne svakovnevno, nego neki od devedesetih nisu čuli o Srbiji - pojasnio je Đurić.

Kako dodaje, Srbija je u prethodnih desetak godina ostvarila fenomenalnu transformaciju.

- To nije ista zemlja sa kojom su oni imali posla devedesetih godina, to je danas zemlja koja se u ekonomskom i političkom, društvenom smislu izuzetno brzo razvija. Srbija je danas dobra vest u Vašingtonu. Mi se trudimo da od Srbije napravimo najbolju moguću vest, a imamo argumente za to - kazao je Đurić.

PET GODINA OD HAPŠENJA

Ovog 26. marta navršilo se pet godina od upada ROSU na sever Kosmeta i hapšenja Marka Đurića, tadašnjeg direktora Kancelarije za KiM, na šta on danas kaže da je taj događaj za njega imao posebnu težinu.

- To je jedan događaj koji je bio vidljiv, ali tokom mog osmogodišnjeg službovanja na Kosovu i Metohiji bio je niz događaja i situacija koje su bile na ivici noža... Ne govorim previše o tome, ne smatram da moja misija ne treba da bude fokusirana na moje lično delovanje. To me inspiriše i motiviše da se borimo i dalje i za Kosovo i Metohiju, sada iz drugih pozicija, ja to činim gde god dođem - otkrio je Đurić.

Istakao je i da je specijalnom savetniku Stejt departmenta Dereku Šoleu u petak na sastanku poimence spomenuo Srbe uhapšene na Kosmetu i naveo sve pritiske sa kojima se naš narod suočava.