IZMISLILI PET KRITERIJUMA ZA FORMIRANJE ZSO: Iz Prištine pokušali da podmetnu još jednu laž!

Premijer privremenih institucija na KiM Aljbin Kurti rekao je juče da se svi postignuti sporazumi u dijalogu s Beogradom moraju sprovesti, ali je odmah zatim Priština "tumačenjima" dogovora pokazala da suštinski ne želi formiranje Zajednice srpskih opština.

Glavni prištinski pregovarač Besnik Bisljimi izjavio je da je tokom pregovora na tehničkom nivou "dogovorena samouprava za srpsku zajednicu, a ne formiranje Zajednice, kako je neki zovu, te da je postignut sporazum dveju država".

- Postoji pet kriterijuma za omogućavanje samouprave za srpsku zajednicu koje mora ispoštovati nacrt statuta koji će, na osnovu dogovora u Briselu, izraditi Upravljački odbor. Prvi kriterijum je da li ovaj nacrt predviđa novi nivo upravljanja i naravno, ako predviđa novi nivo upravljanja, smatra se neprihvatljivim za dalje razgovore. Drugo, potrebno je proveriti da li predlaže kolektivna prava, od čega takođe zavisi prihvatljivost nacrta - rekao je Bisljimi. - Treće, u kojoj meri je to u skladu sa sporazumima iz 2015. i 2013, četvrto - koliko je to u skladu sa odlukom ustavnog suda iz 2015. Peti kriterijum je koliko je nacrt u skladu sa pismom koje je Federika Mogerini uputila tzv. vladi Kosova, u kome je precizirano koja ovlašćenja može da ima to udruženje.

Bisljimi je dodao da je za njega to dovoljno da se uveri da "ova vrsta samoupravljanja nema ništa od onoga što smo mi nazvali Zajednica".

Direktor Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ubrzo je odgovorio da "ni rečju u Briselu nije pomenuto pet kriterijuma za Zajednicu srpskih opština":

- Čista laž Bisljimija! Pričalo se o Statutu ZSO i Upravljačkom timu. Bisljimi opet izmišlja. Izgleda da je čuo ono što želi, a ne što se govorilo! ZSO može samo u skladu sa sporazumima iz 2013. i 2015. godine.

Iz Prištine su juče pokušali da podmetnu još jednu laž. Kurti je naveo da je Beograd pristao na konstrukciju "prisilni nestanak" u deklaraciji koja se odnosi na pitanja nestalih. Međutim, dogodilo se upravo suprotno: naša strana je izdejstvovala da se izbegne ovaj termin koji se nalazi u međunarodnoj konvenciji i na osnovu kojeg bi Srbija mogla da bude odgovorna za sve nestanke na Kosovu i Metohiji. Zato će se koristiti formulacija "nestali pod prinudom" koja se ne spominje u konvenciji.

O tome na šta Beograd može da pristane da razgovara, a gde su naše crvene linije, ukazaće ponovo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić na novoj rundi dijaloga na visokom nivou, koja se najavljuje za kraj ovog meseca. Vučić je prethodnih godnu dana, koliko je prošlo od njegove pobede na predsedničkim izborima, u više navrata, jasno istakao da nema priznavanja lažne države, ni stolice za Prištinu u Ujedinjenim nacijama.

Predsednik Vučić sastaće se danas u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Ovo će biti prilika da se razmotri najnovija situacija u južnoj srpskoj pokrajini, događaji na terenu gde i dalje traju napadi na naše ljude i hapšenja. Sastanak počinje u 13 časova.

Priština je za to vreme nekoliko puta pokušavala da nametne i priču da će pet zemalja koje nisu priznale nezavisnost lažne države, to učiniti uskoro. Međutim, u nekoliko navrata su stigli demantiji od "petorke" koja ne menja stav, ali podržava dijalog.

Predsednik je isticao da su pritisci spolja veliki, da se Srbiji preti ukidanjem investicija, što bi dovelo do ekonomskog kolapsa i gubitka radnih mesta, kao i zaustavljanjem evropskih integracija. Takođe, Beograd je u nepovoljnoj poziciji i zbog stava da ne uvodi sankcije Rusiji, iako smo jasno podržali teritorijalni integritet Ukrajine. Ipak, Vučić se drži zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost koje je sam pisao, rekavši da će Beograd biti na pozicijama međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija. Zato, uprkos pritiscima Evropske unije, ali i određenog dela unutrašnjih struktura, naš stav nećemo menjati.

Šef Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići rekao je juče da je tokom dve godine vlade Aljbina Kurtija tzv. Kosova "napustilo više od 107.000 građana":

- Tokom poslednje dve godine u proseku 147 ljudi dnevno napusti Kosovo u potrazi za boljim životom. U proseku više od 1.000 građana nedeljno. Tako je tokom dve godine Kurtijeve vlade 107.310 građana napustilo Kosovo, ne kao turisti, već kao emigranti koji su izgubili nadu i veru.

