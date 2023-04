PALMA: Pojačati ekonomsku saradnju Srbije i Grčke i ubrzati protok ljudi i roba na granici između Severne Makedonije i Grčke

Danas je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma imao sastanak u Privrednoj komori oblasti Solun sa predsednikom te komore Anastasiosom Kapnolisom, predsednikom Grčko - srpske privredne komore Kostasom Georgakosom, njegovim zamenikom i srpskom košarkaškom legendom Banetom Prelevićem kao i članovima Predsedništva Privredne komore oblasti Solun.

- Potrebno je pojačati ekonomsku saradnju između Srbije i Grčke, a za to je najvažnije da se ne čeka na granici između Severne Makedonije i Grčke, kao što su do sada čekali kamioni kada je u pitanju prevoz roba u Grčku, zatim da putnici, turisti iz Srbije manje čekaju, a to može da se reši povećanjem broja carinika i policajaca na granici između Severne Makedonije i Grčke - rekao je svojim domaćinima u Solunu Marković i dodao:

- Dogovorili smo danas i da jedna privredna delegacija iz Solunske regije dođe u Srbiju i da obiđu Srbiju, kao i Jagodinu i da u toj delegaciji budu vlasnici velikih kompanija, a cilj svega je povećanje ekonomske saradnje između Srbije i Grčke, koja danas nije srazmerna prijateljskim i bratskim odnosima dve zemlje.

Marković je istakao i veliku važnost u tom kontekstu inicijative predsednika Srbije Aleksandra Vučića „Otvoreni Balkan“, čiji deo je i Severna Makedonija koja je važna destinacija na protoku ljudi i roba iz pravca Srbije u Grčku.

Sastanku u Solunu su prisustvovali i narodni poslanik Života Sarčević i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.