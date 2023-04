Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, nakon čega se obratio i najavio konkretne mere u narednih sedam dana.

Na sastanku u Palati Srbija prisutni su bili i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković, dok Srbe sa KiM predstavljaju predsednik Srpske liste Goran Rakić, potpredsednici Igor Simić i Milan Radoičić, predsedbnici opština Leposavić, Štrpce i Gračanica Zoran Todić, Dalibor Jevtić i Ljiljana Šubarić i brojni drugi predstavnici.

Nakon sastanka, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio javnosti.

- Razgovarali smo o svim problemima. Prisutno je nezadovoljstvo i bes našeg naroda zbog kršenja sporazuma o tablicama, sporazumima, nasilja i ostalog. Ja sam se povukao i dogovorili smo se da zajednički radimo u narednih sedam dana, da bismo izašli sa zajedničkim saopštenjem - rekao je Vučić.

Kako je rekao, na pomenutom sastanku koji će biti u Raškoj, biće i premijerka SRbije, i mnogi drugi.

- Izaći ćemo sa konkretnim merama, u roku od sedam dana. Ono što se danas dogodilo na sastanku jeste da su ljudi sa severa i juga pokazali bes i ljutnju, kako zbog rukovodstva Prištine, kao i Međunarodne zajednice. Traže vfeću podršku Srbije, i ja sam saslušao, razumeo sve što govore... Pokušao da objasnim situaciju - dodao je.

Moja molba je bila da se sačuva mir, a videćemo kako će da ide, dodaje Vučić, pa dodaje da nije otimista povodom dešavanja.

- Nije suština hoćemo li mi da učinimo ustupak, već je poenta implementiranje ZSO, kao i prestanak ugrožavanja bezbednosti Srna na KiM, što Priština i Kurti neće da urade. Jučerašnji napadi, držanje na prelazu trenera sportskog kluba, maltretiranje, pa privođenje predsednika i direktora kluba... Naša deca ne smeju da budu u sistemu Srbije, oni su teroristi... To je 21. vek i demokratija... - naveo je Vučić.

Vučić je potom, komentarišući tekst iz Javnog servisa, Vučićč kaže da je on kriv, jer niko osim njega neće da se zamera.

- Tekst je užasan, grozan, bestidan i sraman. I svi treba da ga pročitaju, da vide kakvo bi bestiđe da vlada u Srbiji. Oni poravdaju bombardovanje i ubijanje. Dobro je da ti tekstovi postoje, ali oni moraju da naiđu na adekvatnu ocenu. Trebalo je da se reaguje. Nažalost, ja nisam bio u zemlji, niko me nije pitao, sinoć mi niko nije postavio pitanje... Tako da, ja sam kriv - rekao je Vučić.

Vučićević je uspeo da ogoli laži srpske elite, koja ga je napadala, on je, kaže Vučić, jedini završio u zatvoru od celokupne elite koja nije prezala da piše gnusne laži.

- On je dokazao da su u laži kratke noge, a da ugroženi nikada nisu bili ugroženi. Ja sam ponosan što nisam činio ništa o ljudima koji su svašta pisali o meni. Zamislite kolegu koji ga je tužio, i želeo da završi novinar iza rešetaka... Tako to ide... Znam da u prvostepenom slučaju je osuđen zato što je neki kreten i siledžija, koji bi da siluje žene i ćerke ljudima iz SNS-a, i na to mu je Vučićević rekao da je lud... I on je osuđen jer je silovatelja u najavi, koji javnjo kaže da bi da siluje, nazvao ludakom. Izvinite, ali sa nama nešto tu nije u redu. To mora neko da mi objasni - priča Vučić.

Bilo bi dobro da za novinare dođe do dekriminalizacije uvrede - Mislim da je to fer predlog - navodi Vučić.

- Možete da kažete da sam lud, negativno rođen, pijandura, đubre narkomansko, ali ne možete da kažete da sam ukrao pare juče ovde, jer to nisam. Ja mislim da je ovaj predlog dobar i da će novinarska profesija to da slavi, treba da se zahvale Vučićeviću. Ovi su samo dokazali da nisu bili ugroženi - priča predsednik Srbije.

Vučić se dotakao i Ponoša, rekavši da je Srbija dala za Hram i više od 5 miliona evra, jer oni, ne bi dali ni dinara.

- I ranije su bile narodne pare, ali ih nije bilo. Tako da, eto - priča Vučić.

Zaključak današnjeg sastanka je takav da se na zaključcima radi, a sa svim merama ćemo se pojaviti za sedam dana, kada ćemo se u potpunosti usaglasiti i biti jedinstveni, rekao je predsednik potom.

- Uvek smo se odgovorno ponašali, i nadam se da će to biti dobre mere koje će da pbraduju ljude na KiM. A političko bezbednosne mere nikada ne mogu da budu jednostavne i lake. Zbog toga nam treba više vremena da bismo mogli da se razumemo i da budemo jedinstveni - rekao je Vučić.

Komentarišući izjavu Vojose Osmani da će biti izbora na KiM, Vučić kaže da se očekuje da će Sebijua ući tenkovima na tu teritoriju, a u suprotnom da nemamo plan.

- Kakav god zaključak da bude biće da vraćam u devedesete, da ne brinem za Srbe i ostalo. ja to gledam već godinama, i ne pada mi na pamet da vam kažem šta ćemo da radimo. Ona kaže da će da organizuju izbore na Severu, u Kosovskoj Mitrovici ni izmišljenog Srbina nisu našli, ni lokalnog ludaka... Možete da mislite, sada imaju izbore gde će iz Južne Mitrovice da dovode Albance da se prijavljuju... I na šta to liči onda? To je plan a valjda. Da njih 1 posto upravlja onih 90 odsto. A plan B je da pobiju Srbe. Taj planh B im se neće ostvariti - kaže Vučić.

Njihova demokratija je takva da će da dođu i da kažu Kurti je gradonačelnik sa jedan posto glasova, rekao je Vučić.

- Kažu pa što se nismo prijavili? Pa da bi razumeli. Nemojte da folirate, učešće na izborima su bili izbori, ali tek nakon što se formira ZSO. Mi smo imali 4 jajeta, samo kokoške nigde nije bilo. Samo se svi pravite naivni. I da niko ne zna šta pita, šta se događa i tako dalje. Ako ja moram to da kažem svakom od građana Srbije, onda... Pokaziše sve oko tablica, to hoćete? Nema problema! Šta god da postignemo njima ne odgovara... A mi sve da budemo fini, prihvatimo, napravimo ustupke... Hajde da vidimo šta ćete sada vi da radite posle naših odluka. Nema Srbina koji ima hrabrosti da nisu pokušali da ga hapse - dodaje Vučić.

Vučić je potom komentarisao njegovo pojavljivanje na naslovnim stranama tajkunskih medija, istakavši da je u pitanju opsesija, koja govori da oni to rade da bi podigli tiraž.

- Ja sam mislio da je to šala, a to je istina. Oni ako neku mržnju nisu proisuli, laži, teške laži... Sećate se da su rekli da sma ja varao na tehničkim pregledima, sa mojim izmišljenim kumom J.M. varao na tehničkim pregledima u Nišu. Jeste vi čisti? Svi zajedno? Da ih tužim? Neću da ih tužim, ne pada mi na pamet. Ja nemam nijednog takvog kuma, nikad au Nišu nisam bio na tehničkom pregledu. Šta vredi ljudi? Šta dalje da pričate, kome da govorim? - kaže Vučić.

Predsednik je potom rekao da su u pitanju veliki lažovi, baš kao ni njihovi predstavnici.

-Imaćemo tešku nedelju pred nama. Jer se ljudi bave ne normalizacijom, a ne normalizacijom. Jasno mi je da sve o čemu pričamo ničemu ne vodi,l jer je njihova želja da Srba na KiM ne bude, a moja poruka je da će ih biti! - zaključio je Vučić.

