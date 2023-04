VUČIĆ: Vučićević je uspeo da ogoli laži i licemerje značajnog dela srpske elite

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. U svom obraćanju nakon sastanka govorio je i nedavnom slučaju glavnog i odgovoron urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića.

- Vučićević je uspeo da ogoli laži i licemerje značajnog dela laži srpske elite - izmučene javnosti koje ne znaju šta bi od pritisaka sa kojima se suočavaju. Od svih njih, u zatvoru je završio samo Vučićević. On je pokazao da je laž kratkog daha. Ja sam delimično spreman da učestvujem u inicijativi da novinari imaju pravo da iznesu uvrede i da se to dekriminalizuje. Zamislite kolegu koji ga je čudio i želeo da novinar završi iza rešetaka - poručio je predsednik.

Prema njegovim rečima, bilo bi dobro da novinari budu oslobođeni i da za njih dođe do dekriminalizacije dela uvrede.

- I u prvostepenom slučaju je osuđen zato što je neki, blaga reč je da kažem kreten, ali najtačnije silecija koji bi da siluje žene i ćerke članova SNS-a, taj neki iz Trgovišta, njega je Vučićević nazvao ludakom, i onda je on osuđen zbog toga. Izvinite, ali nešto sa nama tu ipak nije u redu. Ja mislim da bi bilo dobro da novinari budu oslobođeni, i da za njih dođe do dekriminalizacije dela uvrede. Možete da me vređate na bilo koji način, ali ne možete da kažete da sam ukrao pare kad nisam. Vučićević se izborio za sve ono za šta oni nisu - rekao je predsednik.

Autor: