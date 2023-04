Vesić i Davidoju: Da ponovo krene voz između Srbije i Rumunije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infarstrukture Goran Vesić i ambasadorka Rumunije u Srbiji Silvija Davidoju saglasili su se danas da dve zemlje nisu adekvatno saobraćajno povezane, što bi trebalo da se promeni u narednom periodu, izgradnjom i obnovom putne i železničke infrastrukture, uz obostranu želju da se ponovo uspostavi voz između Srbije i Rumunije.

Vesić je istakao da je jedan od prioriteta Srbije saobraćajno povezivanje sa susedima, te da mu je žao što Srbija i Rumunija nisu bolje povezane i da je to nešto što želi da ispravi tokom svog mandata.

„Šteta je da Srbija i Rumunija nisu bolje infarstrukturno povezane, jer smo dve zemlje bez ikakvih problema u odnosima i bez otvorenih pitanja“, rekao je Vesić.

Ministar je naveo da bi bilo važno ponovno uspostavljanje voza između Srbije i Rumunije, koji je ukinut zbog neslaganja oko dugova.

„Želimo da rešimo taj problem i da ponovo uspostavimo voz između Srbije i Rumunije”, naglasio je Vesić.

On je informisao ambasadorku Davidoju da će Srbija raditi na rekonstrukciji dve regionalne pruge, koje će značiti građanima obe zemlje: Pančevo – Vršac – rumunska granica i Pančevo – Zrenjanin – Кikinda – rumunska granica. Takođe, naveo je da će se graditi autoput Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i brza saobraćajnica od Bačkog brega, na granici sa Mađarskom, do Nakova na rumunskoj granici, što će biti najbrži put od Rumunije ka zapadnoj Evropi.

„Banat je bio zaspostavljen u dosadašnjem razvoju zemlje, ali će se to promeniti, značajno ćemo ulagati u infrastrukturu u tom delu zemlje, a to će značiti i građanima Rumunije, i boljoj vezi dve zemlje“, rekao je ministar Vesić.

Ambasadorka Davidoju rekla je da bi građani voleli da imaju bolju vezu između dve zemlje.

"Znam za problem sa železnicom, ali ubeđena sam da ćemo kroz razgovor to rešiti, jer su svi zainteresovani za ponovno uspostavljanje voza, kako kompanije koje prevoze putnike, tako i one koji prevoze robu. Politička volja uvek postoji, verujem da ćemo to uspeti da prevaziđemo“, rekla je Davidoju.

Ambasadorka je rekla da je izgradnja puteva i pruga važna i za Rumuniju, a ministar Vesić je predložio osnivanje Radne grupe nadležnih ministarstava dve zemlje, koja bi započela i pratila realizaciju zajedničkih projekta, a za koje bi finansijska pomoć mogla da se zatraži i od Evropske unije.