Ministar Vučević prisustvovao obeležavanju Dana početka agresije na karaulu “Košare”, evo šta su mu poručili naši heroji

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas obeležavanju Dana početka agresije na karaulu ”Košare” u Domu Vojske Srbije.

Obraćajući se prisutnima, ministar Vučević istakao je da je, nakon godina ćutanja o istini, došlo vreme da se o njoj govori.

– Kažu ljudi da svaki čovek umire dva puta – jednom kada se prekida taj zemaljski život, i za one koji veruju u Gospoda Boga počinje večni, i kažu da postoji jedna druga, teža, gora smrt, a to je smrt kada oni koji umru budu zaboravljeni. Na sramotu svih nas u državi, mi smo bili na putu da se zaborave svi oni koji su, suštinski, besmrtni. Pošto smo ćutali, gotovo su nas ubedili da treba da se stidimo onih koji su bili najhrabriji, onih koji su bili najbolji, a onda oni koji su bili manje hrabri ili su imali više sreće, su hteli da nam nametnu da mi one najodvažnije treba da zaboravimo. Na našu sramotu, nije prvi put da nam se to dešava – rekao je ministar Vučević.

Ministar Vučević istakao je da danas imamo slobodu da pričamo, da se čuje istina, ali i da je to naš dug prema onima koji su stradali za svoju otadžbinu.

– Ja vas molim da ne dozvolimo da se zaboravi nijedan učesnik rata, nijedan borac, nijedan heroj. Da ne zaboravimo porodice koje su prolazile kroz sve ovo, što opet na našu sramotu, su prolazile, da se deca poginulih boraca, ratnika, junaka ne osećaju manje vrednim zbog toga što su im očevi bili tamo gde je bilo najteže, već da budu uvaženi u društvu – naglasio je ministar Vučević.

Kako je istakao ministar odbrane, za to nije potreban veliki napor, mnogo stvari može da se uradi samo ako postoji dobra volja, ako postoji želja i ako postoji sluh da čujemo jedni druge.

– Ne želim da se zaboravi nijedan vaš dan, nijedan sat, nijedan minut ni na Košarama, i na Prokletijama, i vama koji ste bili na drugim mestima, Juničkim planinama, ni junacima sa Paštrika ni onima koji su se borili u Drenici, i oni koji su čuvali i Kosovsko Pomoravlje i Goru, i Labski deo, celu Metohiju, ali da se ne zaboravi ni ratna 1998. godina, da se ne zaborave svi stradalnici, mučenici, junaci koji su se te godine borili za Srbiju, a mi smo onda izbrisali 1998. godinu. Pa smo se tek nedavno setili da smo imali poginule na Košarama i 1998. godine – istakao je ministar Vučević.

Svi oni koji danas crtaju mape i granice, donose obuke, rezolucije, sporazume, istakao je ministar Vučević, moraju da znaju da se neke granice ne određuju administrativno.

– Postoje granice koje su večne, postoje granice koje traju duže od svih država, a te naše granice su omeđene tamo gde je prolivena naša krv, gde su kosti naših junaka. Vi možete da donesete kako god hoćete odluku, ne možete iz duše, iz srca, da uzmete ono što narod oseća. Slava našim najmilijim i besmrtnim vitezovima sa Košara i sa celog Kosova i Metohije, slava vama najboljim sinovima Srbije, neka živi, jača, napreduje i snaži naša vojska, Vojska Srbije, i neka je večna naša jedina otadžbina, slobodna i nezavisna Srbija – zaključio je ministar odbrane.

Predsednik Skupštine Udruženja veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije Todor Petković rekao je da je NATO dva i po meseca brutalno bombardovao i bezdušno ubijao civile i da će mart uvek podsećati na odbranu zemlje od NATO agresije 1999. godine.

– Vojna agresija izvršena je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija što je još jedna potvrda ignorisanja svega na čemu je utemeljen pravni poredak na planeti. Da se nikada ne bi zaboravilo, treba iznova da ponavljamo kakve su poruke, pre agresije i pre nego što je bombama i raketama NATO nasrnuo na našu zemlju uz flagrantno kršenje međunarodnog prava, širile svetom. Zato se uvek sa posebnim pijetetom mora govoriti o hrabrom srpskom narodu, o brojnim herojima i pripadnicima legendarnog Prištinskog korpusa – naglasio je Petković.

Veteran Vojne policije, učesnik bitke na Košarama i član Izvršnog odbora Udruženja Slobodan Radmilović istakao je da policajci nemaju strah, a na današnji dan prisetio se teških aprilskih dana 1999. godine.

– U ime veterana Udruženja policije organa bezbednosti i vojne policije Srbije zahvaljujem se što ste nas pozvali na ovaj veličanstveni skup. Mi znamo to da cenimo – rekao je Radmilović.

Prema rečima Rade Komarice, supruge nastradalog pripadnika Vojne policije za vreme agresije na karauli ”Košare”, posle teških trenutaka proživljenih nakon pogibije supruga, najveću utehu pružile su joj supruge kolega, koje su nažalost, proživljavale istu sudbinu i ukazala na značaj brige za porodice onih koji su živote dali u borbi za otadžbinu. Ona je, takođe, zahvalila predstavnicima Udruženja što neguju sećanje na njihovu žrtvu.

Učesnik bitke na karauli ”Košare” i veteran Vojne policije Željko Gavrilović obratio se u ime svih vojnika iz 5. bataljona Vojne policije.

– Želim da pošaljem jednu poruku u ime svih vojnika, veterana i boraca sa Košara. Preduzmite sve samo da rata ne bude, a ako dođe, budite sigurni da ćemo opet biti prvi u odbrani otadžbine. Zahvaljujem se našem Udruženju veterana organa bezbednosti i vojne policije Srbije što su nas okupili u ovolikom broju, posle toliko godina i ukazali nam posebnu čast kako nama, tako i porodicama poginulih veterana – rekao je Gavrilović.