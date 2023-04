Glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević, govorio je jutros u ekskluzivnoj ispovesti za ''Novo vikend jutro'' kod voditeljke Jovane Jeremić, i opisao kako je proveo dane u zatvoru, ko ga je razočarao, a ko se pokazao kao veliki čovek u danima za nama .

- Nisam bio na streljanju, zatvor je zatvor. Ovi što kažu da sma imao povlastice lažu. ja sma bio običan osuđenik, i evo sutra treba da se zavedem u krivični zakonik. Svi koji budu okrivljeni za krivično delo uvrede, biće upisani, i uskraćena su nam pojedina prava, i zato hvala Vučiću na tome što je rekao u petak. I dok sam bio u zatvoru čuo sam šta je govorio. On ne samo da je veliki političar, već je pored svega dobar čovek i sihren prijatelj. Mislim da sam ogolio strašno licemerje žutog ološa koji pravi žrtvu od sebe sada. Shvatili su da su provaljeni i narodu je puklo pred očima. Istina kaže da je sada jasno ko je žrtva u Vučićevoj diktaturi. Njima niko na senku ne sme da stane, ne daj Bože da je neko pozvan na razgovor, u zatvor - rekao je Vučućević.

Jasno je da su oni agresori, oni koji etiketiraju, napadaju, rekao je Vučićević govoreći o tajkunskim medijima.

- Brnabić im je juče fenomenalno odgovorila, gde su nacrtali Hitlera i napisali kao infaltilni ljudići, da na njima nema Brnabić i Vučića, baš su duhovti! Ljudi s eljute na ogledalo. U tom ogledalu se vidi kakvi ste vi, šta govorite, kakvo je vaše novinarstvo, profesionalni principi - kaže Vučićević, pa dodaje:

- Oni kažu da je super što je bombardovan Javni servis. Trebalo bi da ga opet bombarduju? Na to niko ne reaguje, dok nije Vučić, kao da je to njegov posao. Gde su ostali? Vama je kul da neko bombarduje Javni servis? Vama je super kad sam ja u zatvoru, radovali su se, pisali su da žele da ostanem. A kada neko stavi ogledalo ispred njih onda kažu da je u pitanju hajka. Ko vodi hajku? Vi sami protiv sebe? Da li je profesionalno kada neko u vašu kameru psuje predsedniku majku, je l' to novinarstvo? Je l' to profesionalno? - pita Vučićević.

Kako je dodao, direktor Telegrafa Saša Milovanović je takođe tužen zbog pisanja o sumnjivim radnjama Aleksića, koji mu je zapretio da će ga uništiti na sudu, što ga ne čini žrtvom kako se predstavljao.

- Baš ih briga za dokaze. To je najveći problem. Oni sude na osnovu sudijskog uverenja koji se pretvara u slobodno političko sudijino poverenje. Uvek, za nas prodržavne medije, primenjuju najteže moguće sankcije. Zašto? Jer im nismo po političkoj volji! - dodaje Vučićević.

Kada oni nas tuže, to bude ekspresno rešeno, a njihovi slučajevi zastarevaju, pa nisu kući, i ostalo, dodao je.

- Imamo čoveka koji je pozvao na silovanje. Jer pozivati na silovanje u javnom prostoru jeste krivično delo. On mene tuži, a on nije odgovarao. Ja sma kriv jer sam ga nazvao ludim jer želi da siluje moju ćerku i ženu. Ja sam treba da mu platim pare, ali idite ovaj papir. Ovo je otpusna lista iz zatvora koju sam dobio u sredu. Ja sa ovim ja sutra moram da odem u nadležnu policijsku ustanovu - naveo je Vučićević.

- Žigosan sam za ceo život. Svakome osuđenom se uskraćuju neka prava. Ako bi moja deca poželela da se neko od njih upiše u neku vojnu, policijsku školu, zaposle se u državnom organu, morali bi da prođu policijsku proveru, i oni ne bi mogli da budu zaposleni. Kakav sam ja kriminalac? Jesam ubio nekoga? Jesam prebio nekoga? Ako sam kriminalac ja, nigde nećemo stići - objašnjava Vučićević.

Značajna je Vučićeva izjava da će podržati dekriminalizaciju za novinare - rekao je on.

Autor: