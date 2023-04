PALMA KRAJEM MAJA VODI 1200 LJUDI U GRČKI GRAD HANIOTI

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma sa saradnicima obišao je Hanioti, poznato grčko letovalište na prvom prstenu Halkidikija, kako bi se lično uverio u kvalitet smeštajnih jedinica gde će 5 dana boraviti srpska delegacija od 1200 ljudi od 30. maja ove godine.

„Nakon 15 godina, koliko Skupština grada Jagodine i Jedinstvena Srbija organizuju odlazak ljudi iz Srbije u Grčku, rešili smo da malo promenimo destinaciju i da naša destinacija u narednom periodu bude Hanioti, mesto na prvom prstenu poluostrva Halkidiki gde često letuju srpski turisti. Od 30. maja u Haniotiju će boraviti 1200 ljudi iz cele Srbije, od toga najveći broj će biti iz Jagodine, a kompletan trošak snose donatori. Za 600 ljudi ceo trošak platiće Jedinstvena Srbija sa svog računa, od para koje dobijamo iz republičkog budžeta na osnovu 8 poslanika u Skupštini Srbije i želimo da oni koji pune budžet, a to su građani, budu i korisnici tog budžeta. Kao i uvek sa nama putuje i orkestar i dva pevača koji će se pobrinuti za dobru atmosferu za naše građane koji će biti sa nama u Haniotiju. Gotovo da nema građanina Jagodine i iz centralne Srbije koji nije obišao Paraliju, gde smo do sada išli i zato smo rešili da naši građani vide jedan drugi deo Grčke. Obišao sam hotele i apartmane gde će biti smešteni članovi naše delegacije i gotovo svi su uz more, a najudaljeniji hotel je tek 200 metara od mora. Uvek kada nešto organizujemo ja želim lično da se uverim gde će članovi naše delegacije biti smešteni. U delegaciji od 1200 ljudi biće poljoprivrednici, privrednici, prosvetni radnici, zdravstveni radnici, vaspitači, penzioneri... Ovde sam u Haniotiju upoznao privrednike, vlasnike hotela, restorana i turističkih agencija, a jedan od njih je i naš poznati golman Nenad Novaković koji je branio za kragujevački Radnički, Napredak iz Kruševca, a kasnije danski Odenze i mađarski Debrecin sa kojim je bio i šampion Mađarske i on je vlasnik najvećeg i najboljeg restorana u Haniotiju, zatim gospodin Manolis koji je vlasnik jedne od najboljih evropskih turističkih agencija Bross turist. Moja poruka iz Haniotija je „mislite samo na lepe i pozitivne stvari“ - kazao je Marković.

U delegaciji u poseti Haniotiju bili su i narodni poslanik Života Starčević, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i direktor Doma učenika u Jagodini Marko Maljković, i pomoćnik gradonačelnika Jagodine Marija Jovanović.

