BEOGRAD INSISTIRA NA MIRU I STABILNOSTI! Petković: ZSO je prva i osnovna obaveza Prištine u dijalogu!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da je Srbija ispunila svoje obaveze i da 10 godina čeka formiranje Zajednice srpskih opština, i dodao da je jasno da Prština ne želi dijalog, mir i dogovor, već, kako kaže, očigledno insistira na tome da jednostranim potezima izazove neprimerenu reakciju Srba.

Petković je u jednom intervjuu govorio o sastanku sa predstavnicima Srba, problemu sa tablicama, ali i sledećim koracima kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine.

Na pitanje da su politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije došli u Beograd i razgovarali sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, te o čemu su pričali tokom susreta, Petković je rekao:

- Srbi sa Kosova i Metohije pre svega govorili o situaciji na terenu, sa čime se suočavaju svakog dana. Govorili su o tom nasilju, političkom i svakom drugom nasilju koji od strane Prištine se dešava prema Srbima. O incidentima, o napadima, o hapšenjima, o protivpravnom prisustvu Rosu policije na severu Kosova i Metohije i mnogim drugim stvarima. Kada pogledate jednu atmosferu i jednostrane odluke, kada vidite šta zapravo Priština radi, jasno vam je da oni ne žele dijalog, ne žele mir, da ne žele da se ioko čega dogovorimo, već očigledno insistiraju samo na tome da svojim jednostranim potezima izazovu neku neprimerenu reakciju Srba, da bi onda srpski narod ili Beograd bio optužen i od strane međunarodne zajednice ili koga već, da je nekonstruktivan u dijalogu. Zapravo, svih ovih godina, pa i u poslednje vreme, onaj koji je konstruktivan jeste Beograd. On insistira na miru, insistira na stabilnosti. Dakle, o mnogim stvarima se razgovaralo na sastanku. Predsednik Aleksandar Vučić je razmišljao i ponudio svoje predloge, kako on vidi stvari, sa kojim zaključcima bi bilo dobro da izađemo, kako da stvari pomerimo unapred, da idemo u pravcu normalizaciji odnosa. Kada je saslušao i čuo šta sve naši ljudi govore, kada je čuo zahteve političkih predstavnika Srba sa KIM koji su bili jači i snažniji, oni su hteli da idu mnogo dalje u određenim merama, predsednik je odustao od svog predloga. Tako da je dogovor da moramo da nastavimo da razgovaramo, da vidimo šta je to što ćemo u političkom smislu da radimo, ali i u onom ekonomskom, pre svega, da vidimo šta država Srbija može danas još više da pomogne narodu na Kosovu i Metohiji. Spremićemo plan, mere i program ekonomskog razvoja, tako da je dogovor da se vidimo naredne nedelje i tu donesemo konačne zaključke.

Početkom nedelje održana je još jedna runda pregovora u Briselu. Na pitanje o kojim konkretnim koracima se razgovaralo kada je u pitanju formiranje Zajednice srpskih opština, Petković ističe:

- Mi smo insistirali, kao i svaki put kad smo u Briselu, pre svega na formiranju Zajednice srpskih opština. Znate da je to prva i osnovna obaveza u dijalogu, to je obaveza Prištine. Na Briselski sporazum svoj potpis je stavila i EU i Priština i Beograd. Mi smo sve naše obaveze ispuni i evo sad 10 godina čekamo formiranje ZSO. Sve ovo što se dešava na terenu, svaka vrsta političkog, institucionalnog i svakog drugog nasilja koji iz Prištine ide u pravcu srpskih sredina, prema Srbima, svega toga ne bi bilo da imamo zajednicu srpskih opština. Prvi korak u tom pravcu jeste da upravljački tim koji je izradio nacrt statuta ZSO, da taj svoj rad, odnosno prezentaciju ima, kada bude zakazan sledeći sastanak na visokom nivou, kada će se razgovarati najkonkretnije o statutu ZSO. To znači da to mora da bude u skladu sa sporazumima koji su potpisani 2013. i 2015. godine. Razgovarali smo i o energetici, o nestalima, tu je usaglašen tekst deklaracije o nestalima koji treba da bude i zvanično usvojen na sastanku visokog nivoa.

Prištinski pregovarač je rekao da je u Ohridu i Briselu dogovorena samouprava za srpsku zajednicu, a ne formiranje ZSO, njegov komentar na to bio je:

- Kurti neće da formira ZSO, on to ne želi. Oni svakog dana govore da ZSO mora da bude u skladu sa tzv. ustavom Kosova, da ne sme da ima izvršna ovlašćenja. Bisljimi pominje sad u javnosti nekih pet kriterijuma, o kojima nije bilo ni reči. Znači, reč jedna od strane Kurtija nije izgovorena o nekakvim kriterijumima. Kriterijumi su utvrđeni u sporazumima iz 2013. i 2015. godine, kako treba da izgleda zajednica, koje su njene nadležnosti, suštinske nadležnosti, koji je cilj zajednice, koja je njena struktura, kako će da funkcioniše. Da Srbija ima pravo finansiranja ZSO, koja je definisana u tački 16d opštih principa. Lepo stoji, samo treba dobra dobra volja da se to sprovede.

Jedna od važnih tema koja brine Srbe na Kosovu jesu registarske tablice. Kakvi su konkretni predlozi dati po ovom pitanju, on je rekao da se na sve atblice stavljaju stikeri.

- Kada govorimo o tablicama imali smo te krize koje je Kurti generisao, pa onda imali sporazum 30.septembra 2021. godine. Na osnovu tog sporazuma dogovoreno je da se na sve tablice stavljaju stikeri, uključujući KM tablice. Komplikovana je stvar. Nakon toga, Kurti umesto da se to poštuje, opet kreće sa novim jednostranim odlukama, sećate se uvodi probne RKS tablice, koje Srbi na severu Kosova nisu hteli da prihvate. Pa opet nova kriza. Tu krizu rešavamo tako što 23.novembra, donosimo odluku da Kurti zastane sa svim svojim kaznenim merama, a da mi zastanemo, privremeno, dok ne nađemo trajno rešenje, kako je dogovoreno, sa izdavanjem novih registarskih tablica. I umesto da se to poštuje, šta radi Kurti, on donosi novu odluku, gde će da zaustavlja sva vozila sa KM tablicama, kojima je registracija istekla 23.novembra, kada je bio taj dogovor. On je uzeo to zapravo kao nekakav "dead line" dogovor o tablicama. Imate posle, između ostalog i izjavu Dereka Šolea, specijalnog savetnika Stejt departmenta, koji kaže da Kurti nema pravo da zaustavlja sa KM tablicama. O konkretnim predlozima kada su registarske tablice u pitanju, govorićemo kad za to dođe vreme, da ne otkrivamo sad u potpunosti našu poziciju šta i kako dalje.

Sledeći sastanak na visokom nivou najavljen je da bi mogao da bude posle 20.aprila. Da li je dogovoren tačan datum i da li će se pregovarački timovi još koji put sastati pre toga, Petković kaže da treba da se usaglase termini.

- To sad sve zavisi od Evropske unije, oni su domaćini svih tih sastanaka u Briselu. Oni pošalju zvaničan poziv, mi na to odgovorimo. Naravno, potrebno je da se usaglase svi termini, gospodina Lajčaka i Borelja, pogotovu kad je reč o visokom nivou. S druge strane gospodina Vučića i Kurtija. Kada se sve to usaglasi, ja očekujem da će u narednom periodu stići taj novi poziv za sastanak na visokom nivou. Obavestićemo vas kao što to činimo svaki put, kada do toga dođe.