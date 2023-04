GAJOVIĆ ZA PINK: Haški sud je sada na velikom ispitu, očekujem DRASTIČNE KAZNE za Tačija i ostale - ONO ŠTO SU RADILI BILO JE NA IVICI GENOCIDA!

Novinar Aleksandar Gajović istakao je da ga je začudio naslov da Kosovo i sadašnja vlast pripremaju milione evra za odbranu optuženika koji su činili gnusne zločine zločine prema Srbima. Kako je dodao, sve oči su sada uprte na Haški tribunal, kao i njihovo buduće delovanje povodom optuženika.

- Svi brane zločine, a mi smo znali da ih isporučimo Haškom tribunalu, dok oni to ne rade. Sada je Haški sud na velikom ispitu, da nema dva aršina, i da Tačija i ostale kojima se sudi, moraju da se izreknu drastične kazne, jer ono što su radili je bilo na ivici genocida - objašnjava Gajović.

Govoreći o zabrani utakmica, sportiskih takmičenja srpske dece, Gajović kaže da je to skandal, a da je Džajić reagovao na pravi način, povodom pomenute diskriminacije.

- Zabraniti deci da se takmiče, ako nisu to i to uradili u sportu, to je skandal, nemam izraz - dodao je.

Novinar Dragan Vujičić rekao je da je do sada poznato to, da je međunarodna pravda zakazala, posebno Haški tribunal.

- Haški tribunal je prvi koji je obezvredio međunarodnu pravdu. Imali smo blamiranje u Hagu, bez predesana je doneta odluka da se osudi predsednik Rusije, da ga stave na poziciju Slobodana Miloševića - rekao je Vujičić, pa dodao:

- Ovo što sada imamo je mali kamičak, a da li će međunarodni moćnici žrtvovati svoje dojučerašnje saradnike... Pa moguće, oni su velike zločine činili. Oni su juče imali praznik svoje Ustavnosti, ja uvek kažem da je uvek prvi koji se pita na Kosovu komandant Kfora. Oni nisu država oni su protektorat... - priča Vujičić.

