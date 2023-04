DRECUN POVODOM NAJNOVIJIH DEŠAVANJA NA KiM: Njihova kampanja nasilja ne prestaje! Kurti ima neke druge planove od onih za koje je PRISTAO DA SE ZALAŽE!

Lekaru KBC „Kosovska Mitrovica“ Nikoli Todoroviću sudija Osnovnog suda u Severnoj Mitrovici danas je izrekao meru pritvora do 30 dana, zbog optužbe da je napao službeno lice.

"Pripadnici Kosovske policije zaustavili su ga zbog nedostajuće dokumentacije za decu, izveli decu iz vozila i maltretirali Todorovića pred njima, a kada im se usprotivio, priveli su ga", saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju istakao je da je neprosredno pre sastanaka na Ohridu, malo utihnuo teror od strane Prištine nad Srbima, međutim, kako kaže, odmah nakon Ohrida kada je Kurti saopštio da će doći do formiranja ZSO, došlo je do pojačavanja nasilja nad Srbima.

- Todorović je, kao, zbog dece završio u zatvoru. Taj teror treba da se provuče ispod reflektora javnosti, a da se pažnja fokusira na pregovirima. Oni žele da nastave da terorišu ispod žita, da to Međunarodna zajednica ne vidi - rekao je on.

SAD i EU su rekle da voše neće da se angažuju oko rešavanja kriza, jer žele da sve ide mirnim putem, rekao je Drecun.

- Njihova kampanja nasilja ne prestaje. Kurti ima neke druge planove od onih za koje se zalaže, a to je da se problemi na KiM reše na miran način. On želi da odbije ZSO, a ako se to formira, on planira da to bude neka prazna ljuštura. Drugi deo pitanja, pored nasilja je, ono na šta smo upozporili, a to je opštenarodni ustanak, jer ljudi ne mogu da u kontinuitetu strahuju za bezbednost. To se stvara napetost u obliku balona koji može da eksplodira - rekao je Drecun.

Glavni i odgovorni urednik portala "Kosovo online" Miloš Garić istakao je da iza svega stoji jedna jasna i sada ogoljena politika Albanaca, koja je antisrpska politika.

- Jasno je zašto dijalog ne može da funkcioniše, jer imamo stalne krize... Ljudi su predvođeni čovekom koji je dokazani ekstremista. Oni sprovode antisrpsku i velikoalbansku politiku. Učestvuju u nekim razgovorima, klimaju glavom ljudima iz Vašingtona, želeći da održe narativ koji traje 25 godina - priča Garić.

Imamo jasnu situaciju zbog čega smo stalno u spirali kriza, dodao je.

- Kurti dobija nervni slom kada vidi da Srbi na KiM sede sa Vučićem u Beogradu, jer želi da ih izoluje, i drži u kavezu - dodao je potom Garić.

