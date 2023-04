Milimir Vujadinović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke, istakao je da Pokret ''Ćutizam'' ili ''Kurtizam'' koji je divljao u Žagubici, čine sve sami nasilnici, huligani i prostaci, čiji je jedini cilj - zaustaviti razvoj Srbije a motiv im je mržnja prema predsedniku Srbije i samoj Srbiji.

U osnovi je motiv jedan: mržnja i to ona iskonska i prema predsedniku Srbije i prema Srbiji, navodi on, pa dodaje:

- Metode za sprovođenje te mržnje su već viđene i preuzete su od Aljbina Kurtija, koji je sa nasiljem krenuo prvo u prištinskom parlamentu, a posle sa istim nastavio širom KiM - rekao je Vujadinović.

- Sa nasiljem kao metodom političke borbe su u srpskom parlamentu na sednici o KiM na isti način krenuli Ćuta, Milivojević, Miloš Jovanović, Dveri, Jeremićevi nasilnici, svi levi i desni udruženi u napadu na srpskog predsednika. Sada to isto nasilje prenose na lokalne samouprave od Loznice, preko Babušnice, pa sve do poslednjih događaja u Žagubici - dodao je on, pa nastavio:

Svakome je jasno o kakvim lažovima i neznalicama se radi, pored toga što su obični nasilnici i huligani. Kažu, bune se protiv kompanije koja je prisutna u Srbiji od 2005. godine: onda neka se obrate jedni drugima, umesto što maltretiraju pošten narod. Još sam Ćuta kaže da o rudniku koji bi da ruši – ne zna ništa. Tu ni za Srbiju nema ništa novo, jer istu prazninu i neznanje od istog siledžije i probisveta slušamo stalno, kao i od nasilnika koji bi decu srpskog predsednika gurali u šahtove, poput Srđana Milivojevića. Takvi nas ubeđuju da znaju nešto bolje nego struka, univerzitetski profesori i stručnjaci upućeni u rudarstvo i energetiku.

Zato su u Žagubici samo predmet podsmeha, a krajnje je vreme da postanu predmet ozbiljnog rada pravosuđa i policije, objašnjava, i zaključuje:

Dosta nam je jedan Aljbin Kurti i njegove metode na KiM. Ispostavu Aljbina Kurtija u Beogradu građani su već kaznili na izborima, a zbog svega što čine još više će na sledećim, kada god oni budu održani.

