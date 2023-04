LAŽ JE DA ŠALJEMO ORUŽJE U UKRAJINU: Ministar odbrane Vučević o 'saznanjima' Rojtersa

Po ko zna koji put je objavljena laž da Srbija prodaje oružje Ukrajini. Nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kome nećemo da učestvujemo.

Tako je ministar odbrane Srbije Miloš Vučević ekskluzivno za Sputnjik odgovorio na takozvana saznanja britanske agencije Rojters koja je objavila navodne informacije iz tajnog dokumenta Pentagona da se Srbija obavezala na slanje oružja Ukrajini ili da je to već učinila.

„Više od deset puta smo demantovali te neistine i evo, učinićemo to opet. Srbija nije prodavala, niti će, oružje ukrajinskoj niti ruskoj strani, niti zemljama u okruženju tog konflikta. Nekome je očigledno cilj da uvuče Srbiju u taj sukob ali mi se dosledno držimo naše utvrđene politike“.

Ministar kaže za Sputnjik i da naša država, naravno, prodaje oružje trećim stranama, koje su daleko od sukoba i nemaju nikakve veze sa njim:

„Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja. Ponavljam, Srbija nije slala oružje Ukrajini i sve što je objavljeno na tu temu su neistinite spekulacije“, rekao je Vučević za Sputnjik.

Britanska agencija je navela da je dokument obeležen oznakama "tajni" i NOFORN, što znači da je njegovo deljenje sa stranim obaveštajnim službama i vojskama zabranjeno.

