Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević naglasio je u emisiji Novo jutro, na televiziji Pink, da Srbija ima jasnu politiku koje se drži od februara prošle godine i ponovo naglasio da naša zemlja nije izvozila vojnu opremu i municiju nijednoj zaraćenoj strani.

“Interesantno” je što je to Rojters objavio

- Možda je i više od 10 puta Srbija bila u raznim medijima uvlačena u sukob u Ukrajini da isporučujemo oružje i vojnu opremu za jednu od zaraćenih strana u sukobu. Voleo bih još jednom da precizno ponovim poziciju Srbije, Srbija nije izvezla nijedan metak ni ukrajinskoj ni ruskoj strani za vreme sukoba. Niti smo izvozili zemljama u susedstvu ovih država u sukobu. Srbija ima svoju jasnu politiku i toga se držimo. Srbija ni složene borbene sisteme isto nije prodala, niti prpdaje, niti će prodavati. Vrlo jasan stav politike Srbije i nekome to očigledno smeta. Da li je nekada dolazilo do zloupotrebe kupaca municije, pre svega, da na neki način ta municija završi na ratištu to ne možemo da isključimo i ne možemo za to okriviti Srbiju. Prvi prsten oko zemalja u ratu smo isključili da ne bi došlo do zloupotrebe. Ono što je ovaj put “interesantno”, svakako i zabrinjavajuće je da je ovo Rojters objavio. Ovde je promovisao Srbiju kao partnera Ukrajine. Pa da se to dešava, valjda bi o tome ćutao Rojters. Nema logike da objave oni kojima to odgovara da se dešava, oni treba da ćute o tome, jer njima to ide u prilog. Ovde je u pitanju destabilizacija Srbije i traženje od Srbije da se na ovaj ili onaj način svrstava. Još jednom, potpuno svestan delikatnosti ove situacije, teme i odgovornosti, ponavljam Republika Srbija ne izvozi ono što naša namenska industrija proizvodi nijednoj zaraćenoj strani. Mi treba da dokazujemo da smo nevini. Građani treba da znaju da se ništa nije promenilo u politici Srbije, jer sve radimo vrlo javno.

Ovo je 38. napad na Srbe na KiM od početka ove godine

Ministar je istakao da se situacija na KiM ne smiruje, a da osim međunarodne zajednice koja ne reaguje, ne reaguju ni neke nevladine organizacije iz Centralne Srbije.

- Prvo smo imali priču 24 časa da niko nije pucao, a sad je došlo do toga da su priveli sva 4 policajca za pucanje, imali smo izjavu KFOR-a da oni ne znaju da je kosovska policija pucala, a onda da su dobili tu informaciju. Prema podacima Kancelarije za Kosovo, ovo je 38. napad samo ove godine na Srbe, a od kad je tu Kurti bilo je 276 napada. I međunarodna zajednica ćuti, ali ćute i nevladine organizacije po Centralnoj Srbiji koje se bave pravima ljudi. Bavimo se drvećem, psima i mačkama, svim tim plemenitim bićima, ali izvinite je l’ možete da kažete nešto šta se dešava narodu na KiM. Ovi se ponašaju kao da su razularena banda, idu i pucaju. Oni su uplašeni za bezbednost, porodice, imovinu. Međunarodna zajednica okreće glavu na drugu stranu, zabija glavu kao noj u pesak. Kurti je sve slagao, mi smo u desetoj godini od Briselskog sporazuma. Koliko vam tačno treba vremena da formirate Zajednicu srpskih opština? Pa da ste po jedan princip godišnje krenuli da primenjujete bili biste na pola puta. Vi nijedan niste krenuli. Srbija je neko ko je konstruktivni partner i ne želi da dobije ulogu iz devedestih - naveo je ministar vojni.

Obaveza svih nas je da ne dozvolimo da heroji s Košara budu po drugi put ubijeni

On je naglasio da je u jučerašnjoj poseti Sjenici, nakon razgovora sa predsednikom opštine, položio venac na grob palog junaka.

- Razlog moje posete Sjenici bio je pomen datuma stradanja Ivana Vasojevića, vodnik SFRJ. Imao je 24 godine i ja sam u ime predsednika Republike i Vlade položio venac i posetio njihov dom. To je hrabra poroica, dali su sina za otadžbinu, on je poginuo na Vaskrs 1999. godine. Kod njih nema sumnje za patriotizam i rodoljublje, iako su za tu ljubav dali najskuplju moguću cenu, a to je njihov sin. Obaveza svih nas je da ne dozvolimo da ti ljudi budu po drugi put ubijeni, ta druga smrt je vrlo teža jer ste zaboravili na njih. A to je radila vlast od 2000. do 2012. godine. Niste smeli da pričate o tome. Od 9. aprila sve počinje da bude posvećeno toj herojskoj bici, ne želim ni da zaboravim junake sa Paštrika. Ne želim ni da zaboravim junake koji su ratovali 1998. godine. Terali su nas da zaboravimo, da nas dekodiraju nacionalno. Ja verujem da je danas Srbija posvećena očuvanju mira. I Tiboru Cerni se približava godišnjica. Ne smemo da dozvolimo da padne sena zaborava, to su pre svega bili mahom mladi ljudi. I poručnik Laovac, nekima imena više znamo, neke manje spominjemo, da ne zamere njihove porodice. Kao društvo možemo da uradimo onim veteranima da im pomofgnemo i olakšamo život. Svaka opština može da im pomogne, neki privrednik, d ane bude da ih se setimo jednom godišnje, a bilo je perioda kad ih se uopšte nismo sećali. Branili su sve nas. Mi smo platili ogromnu cenu, a to ne znači da želeći mir zaboravljamo heroje koji su dali živote. Grupa mladih vojnika je i otkrila početak napada na Veliki petak, 9. aprila, zato što su se nalazili na tom reonu gde niko nije očekivao agresiju i napad na našu drđavu. A albanski teroristi, sa NATO paktom, su odlučili da preko Prokletija počne napad. A posle Košara, krenuo je napad na Paštrik gde je po prvi put strateška avijacija upotrebljena na položaje naše vojske. Tada je Bil Klinton objavio da je u jednoj noći ubijeno 800 pripadnika vojske Jugoslavije. Bogu hvala, bile je stostruko manje. Zato sam ponosan štp je država danas i predsednik republike to bvratio kao kulturu sećanja i da zaborav padne na sve te datume i ljude.

Da nemamo vojsku svi bi nas maltretirali

Vučević je najavio i spektakl u Batajnici, 22. aprila na Dan vojske, na kojem će svi zainteresovani moći da vide koliko je Vojska Srbije napredovala u poslednjih 10 godina.

- Videćete jedan deo onoga što vojska ima i čime raspolaže kao čuvar mira i slobode naše države, kao neko ko brani nebo i zemlju naše države. To će biti otvoren dan i moći će da se vide najnoviji tenkovi, samohodna artiljerija, dronovi, avijacija, specijalci i mnogo toga što je rađeno svaki dan prethodnih 10 godina. To je proces koji traje, koji se ne dešava preko noći, već zahteva mnogo rada i mnogo ljudi je bilo uključeno. Vojska Srbije je danas daleko jača, nego 1999. Što nam je vojska jača nama je mir sigurniji. Da nemamo vojsku svi bi nas maltretirali, a pogotovo ove prijateljske države.