KURTI UZBUĐEN ZBOG NOVE ADRESE U LONDONU - Raskoš, saloni, visoki plafoni! Vila od 7,5 miliona evra pripadala je ovom slavnom glumcu (FOTO)

Kurti je na Tviteru napisao da je uzbuđen što može da podeli sa svojim pratiocima da "kosovska ambasada" u Velikoj Britaniji ima novu adresu i da će se uskoro preseliti u Hajd park, u kuću koja je pripadala pokojnom komičaru Spajku Miliganu.

"Počastvovani smo kulturnom istorijom koju ta lokacija ima i želimo da dalje ojačamo veze Kosova i Velike Britanije", napisao je Kurti.

Excited to share that the 🇽🇰 embassy in 🇬🇧 has a new address and will soon be moving to Hyde Park at a home that belonged to the late comedian Spike Milligan. We are honored by the cultural history that the location holds and aim to further strengthen our 🇽🇰🇬🇧ties from there. pic.twitter.com/4rrzvIY3kx