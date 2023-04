Ambasada SAD: Srbija ne prodaje oružje Ukrajini

Ambasada SAD u Beogradu ima saznanja da Srbija ne prodaje oružje Ukrajini, rečeno je danas Radiju Slobodna Evropa (RSE) povodom navoda u tajnim dokumentima Pentagona.

- Ne možemo da komentarišemo navodne poverljive informacije, ali prema našim saznanjima, Srbija ne prodaje oružje Ukrajini - rečeno je za RSE u američkoj ambasadi u Beogradu.

Prenoseći podatke iz procurelih tajnih dokumenata Pentagona, agencija Rojters je ranije danas objavila da se Srbija složila da pošalje oružje Kijevu ili da ga je već poslala. To je odmah negirao srpski ministar odbrane Miloš Vučević.

Vučević je izjavio da Srbija „nije slala oružje ni ukrajinskoj ni ruskoj strani, ni zemljama u okruženju tog konflikta“, i da to neće ni činiti.

- Nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kojem nećemo da učestvujemo. Uvek postoji mogućnost da se neko oružje na nekakav volšeban način nađe i na teritoriji konflikta, ali to apsolutno nikakve veze nema sa Srbijom. To je pitanje za one države koje ne poštuju međunarodne norme, ugovorne klauzule i uzuse poslovanja - rekao je Vučević.

Autor: N.2.