Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

Sastanak je počeo u 12 sati, u Centru za kulturu Gradac u Raški. Sastanku prisustvuju i predsednica Vlade Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da pročitati zaključke sa sastanka sa Vladom, a da će potom biti govoreno o bezbednosnim i političkim problemima.

- Imamo nekoliko socijalno ekonomskih mera koje smo usaglasili. Kao što sam rekao, ići ćemo na povećanje privremene naknade za korisnike na KiM, sa 11.000 na 20.000. To nije mali novac, kada se gleda efekat na budžet. To je moguće promeniti, to je samo naš predlog. U pitanju je i ekonomsko osnaživanje lica na KiM. Mislim da je to važna mera za sve lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji. Tačka tri je unapređenje rada zdravstvenih ustanova na KiM kroz zapošljavanje kadrova, to je 50 novih lekara i 50 novih medicinskih sestara. To je izvanredna vest za naše ljude na KiM, i to će iznositi godišnje 2.051.282 evra - izjavio je predsednik Vučić na početku obraćanja.

Vučić je rekao da je četvrta mera podsticaj mladim bračnim parovima, povećanje sa 12.000 na 50.000 dinara.

- Po prvi put na severu KiM nemamo nižu stopu nataliteta nego što postoji na drugim delovima južne pokrajine. Da smo bili dovoljno pametni 60-ih godina ne bi ni pričali ovde danas. Posebno bismo u ruralnim i siromašnim sredinama podsticali rađanje dece, to je pitanje od životnog značaja za opstanak našeg stanovništva. To košta 300.000 evra na godišnjem nivou. Mera broj pet je ulaganje u razvoj ženskog preduzetništva i privredne delatnosti. Tu su subvencije od 100.000 do 600.000 dinara. Pod šest je razvoj poljoprivredne delatnosti kroz nabavku mašina i opreme. Tu ulažemo 1.709.000 evra - naveo je Vučić.

Predsednik Vučić je rekao i da je država uložila mnogo u otklanjanje posledica poplava, kao i u obnovu i rekonstrukciju sportskih i kulturnih objekata.

Ja znam koliko mnogi misle da su ovo malo važne stvari. Ovo su stvari od životnog značaja, koje nam čuvaju ljude na KiM. To može samo jaka država da uradi, da sačuva ljude na Kosovu i Metohiji. To nije patetika i populizam, izuzetno značajno za naše ljude. Zamislite da odjednom umesto 11.000 dobijete 20.000 dinara.

Vučić je rekao da se jasno vidi da su Srbi sa Kosmeta i zabrinuti i uplašeni.

- A naši ljudi su sve samo ne kukavice. Mi smo se do sada trudili da pokažemo dobru volju da sačuvamo mir i da time sačuvamo bezbednost za naš narod. Nažalost, Kurtijev režim se maksimalno angažovao da obezbedi incidente - kazao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da nije incident ako se puca u nekog sa namerom da ga ubiju, misleći na napad kosovske policije na Milana Jovanovića.

- Imamo najviše incidenata u vreme vlade Aljbina Kurtija jer oni idu na to da proizvode sukobe. Oni ne žele da formiraju ZSO - naveo je Vučić i dodao da oni žele da se sve bazira na pet pravila, od kojih je jedno pravilo takozvani kosovski ustav.

Mi da pristajemo na njihove prevare nećemo!

Vučić je objasnio i kako će Kurti da se izbori za to da postane gradonačelnik Severne Mitrovice i da na taj način odlaže i dalje formiranje ZSO.

U skladu sa time, oni su organizovali izbore u četiri opštine na severu, iako je Beograd tražio da se prvo formira ZSO kako bi se Srbi vratili u institucije, rekao je Vučić.

- Njima ne pada na pamet da formiraju ZSO. I onda su rekli, već nedeljama govore, da će mene smatrati krivim ako dođe do ometanja izbora. Zamislite molim vas, važno je da ljudi znaju, jer sam siguran da i neki ministri ne znaju, znate li ko se prijavio za izbore. Prijavili se Vetevendosije, PDK u Mitrovici. Dakle Tačijeva i Kurtijeva partija. I sada će na osnovu 4 odsto njih, koliko ih tobož toliko živi u severnoj Mitrovici, da obezbede Kurtiju da bude gradonačelnik Mitrovice. U Leposaviću će isto da urade. U Zubinom Potoku ih ima oko 2 odsto, imaju ono jedno selu, a opet hoće gradonačelnika. U Zvečanu takođe. I zamislite one koji su toliko zabrinuti za demokratiju, objašnjavaju nam koliko su važni izbori - upozorio je Vučić.

Vučić ističe da Kurti na tome insistira, zato da bi mogao da kaže da hoće da formira ZSO, ali da sve navedene opštine više nisu srpske.

- Da bi kupio još šest meseci, dok okupacija ne prođe. I onda nam sa zapada kažu "e nemojte da ih ometate u tome." U čemu da ih ne ometam? Da se 98 odsto ljudi ne pita ništa. I to je demokratija koju ako ugrozimo bićemo tirani, remetilački faktor, i ljudi koji ruše mir na Balkanu - naveo je Vučič.

Vučić se zatim osvrnuo i na napade političara iz Prištine, i da godinu i tri meseca sluša ludosti kako je on mali Putin, a Kosovo je Krim.

- Ja znam da ste vi doneli odluku da ne izlazite na izbore. Ja pozivam sve ljude na KiM da budu jedinstveni. Moj poziv svima je da kako donesete odluku da se tako svi ponašaju i to poštuju. Nema šta. Biće vam Kurti gradonačelnik Severne Mitrovice... Ali mislim da je bolje da na kraju stvari budu očigledne, da više nikoga ne foliraju. Da je to tobože najdemokratskija država na jugoistoku Evrope. Majko rođena. Gde zbog tri šerpe i dva lonca pokušaše da ubiju čoveka - kazao Vučić.

Vučić je otkrio da je u sporazumu iz 2015. godine napisano direktno na Republika Srbija ima pravo finansiranja ZSO.

- Znate šta to znači za naše ljude u Štrpcu i Leposaviću. To je najvažnija odredba. E sada, nije velika tajna da su nama ruke vezane, i ono što se dešava na KiM, ljudi znaju da kada bilo šta urade Kurti ili međunarodna zajednica, uvek sam kriv ja. I nije mi problem da odgovaram na laži. Ali naš posao je da se borimo, i ne trošimo vreme da odgovaramo onima koji nemaju nikakvu odgovornost, i kojima je jedini cilj da se dokopaju bar malo vlasti - dodaje Vučić.

Vučić ističe da je veliki problem sa tablicama, i da smo juče prosledili naš poslednji predlog Briselu.

- Ako to ne prihvate, mi ćemo danas pričati ovde, ne mogu da kažem da ćemo provoditi recipročne mere, pošto nemamo isti status, ali ćemo provoditi mere koje će praviti značajan i ozbiljan odgovor onoj strani koja maltretira naše građane - kazao je Vučić.

Vučić je naveo da je imao važne sastanke kada je dobio informaciju da su Albanci demantovali da su pucali na Milana Jovanovića.

- Tek kada je bilo jasno da ne mogu da sakriju priznali su to nedelo. To se dešavalo i tokom pogroma 2004. godine. Zbog njihovih dezinformacija i neistina. Ukoliko nam se kroz raspravu danas iskristališu određeni zaključci, mi ćemo ih donositi. Naša politika mora da bude čuvanje mira, ja znam da to nije popularno kod vas - kaže Vučić.

POČELA JE DISKUSIJA

Goran Rakić, predsednik Srpske liste, rekao je da današnji susret smatra nastavkom prošlonedeljnog sastanka.

- Molim vas da čujete od našeg naroda sa kakvim problemima se susreću - kazao je Rakić i dodao da se od prošle nedelje desio i pokušaj ubistva Milana Jovanovića.

Vučić je zatim dodao da će sve saslušati i da naša politika mora da se zasniva na očuvanju mira.

Goran Kovač iz Kosovske Mitrovice, predsednik Sportskog saveza Kosova i Metohije, rekao je da su ljudima upućene pretnje da će biti uhapšeni ako zaigraju ponovo.

- Predsedniče, sa ponosom ističem da u prethodne 24 godine niti jedan klub sa prostora KiM nije učlanjen u njihove saveze. Da vas pitam - Koja je to majka koja će da pošalje svoje dete u njihove saveze - upitao je Kovač.

Kako kaže, zahvaljujući pomoći Kancelarije za KiM i dalje živi sport na Kosmetu, ali bi sada predložio da svi stanu iza zajedničke izjave da se svi obaveste o represiji koju trpe na Kosmetu.

Marina Jovanović, majka troje maloletne dece i supruga upucanog Milana, kroz suze se zahvalila Bogu što je njen suprug preživeo metak.

- Milimetri su delili da moja deca ostanu bez oca, a ja bez supruga...Zašto su nas napali? Šta smo skrivili? Decu ne mogu da smirim, ćerkica od tri godine plače i traži oca... Šta ja njoj da kažem - upitala je Marina i pitala koliko još krvi treba da se prolije da bi se nešto promenilo.

- Ja sam inače izbeglica sa Kosova, sa svojih 12 godina sa izbegla iz Obilića i sad to isto doživljavaju moja deca - rekla je ona.

Vučić je rekao da će i dalje da se bori i upitao okupljene šta oni žele od države, da kažu da se čuje koja pomoć je potrebna.

- Još koliko krvi? Sve vreme sve što radimo je to da ne bude krvi. Pitam se samo da li neko misli da sam glup ili lud, i da ne razumem da će danas aplauze da dobijaju samo oni koji će da drže nadrealne i ostrašćene govore, jer ljudi ne mogu više da trpe ništa. Samo hoću da predočim koliko je situacija teška. Ali sam rekao i da ako se formira ZSO, molio bih ljude zbog bezbednosti da se vrate u institucije. Ali prošli put kada sam to predočio, video sam jednodušno odbijanje od svih nosilaca pravosudnih funkcija. Bukvalno niko neće ništa da ima sa kosovskim institucijama. Imaćemo još mnogo problema, ali ćemo da se borimo i da pokušamo da sačuvamo ljude - kazao je Vučić.

Takođe je istakao da Milan Jovanović nije ni za šta kriv i da će se ubrzo vratiti kući.

Vučić je Marini rekao da razularena banda puca po nalogu, da bi mogli da izazivaju provokacije, kako bi se Kurti predstavljao kao Zelenski.

- I da nas uvuku u sukob sa NATO, a da onda oslobađaju ceo svet od ruskih sluga. To je ceo smisao svega što rade. A mi možemo da se oslonimo samo na sebe i na svoju Srbiju. Niko neće da nam pomogne, baš kao što ih nije bilo 1999. godine, ni mnogih drugih godina - rekao je Vučić.

Perica Marić, načelnik za transport i logistiku KBC Kosovske Mitrovice, otac petoro dece, rekao je da će se fokusirati na sanitetski prevoz pacijenata, te naglasio da na Jarinju maltretiraju vozače i osoblje.

- Sanitete koji sa rotacijama idu u centralnu Srbiju zaustavljaju i maltretiraju. To rade i u odlasku i u povratku - istakao je Marić i dodao da im nešto traže kao da su kriminalci.

- Naši vozači su dosta uplašeni za bezbednost. Uvek nešto novo. SKoro smo imali prevoz inkubatora za bebu, nisu hteli da udare pečat izlazni, a posle nisu hteli da dozvole ulaz - otkrio je Marić.

Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić je izvestio predsednika da je Bratislavu Nikoliću produžen pritvor, i zahvalio se predsedniku na ekonomskim merama o kojima je govorio na početku obraćanja.

- To puno znači, to ljudi moraju da znaju, kao i sve ono što se radi u cilju opstanka našeg naroda, bilo južno ili severno. Takođe hoću da kažem da stičem utisak, sve ovo što preduzima Kurti ima za cilj i da za sve okrivi direktno vas i državu Srbiju. A na isti način kao Kurti govore i određeni opozicioni političari u Beogradu, i to direktno utiče na naš položaj na KiM. Ljudi moraju da znaju da kada Albanci maltretiraju vozače ambulantnih vozila, i pucaju na ljude, to direktno ima za cilj da se okrivi Vučić i naše rukovodstvo - kaže Jevtić.

On kaže da je sve što je učinjeno od 2012. godine urađeno sa ciljem da se očuva mir, i da je danas pozicija Srbije mnogo jača.

Na pitanje predsednika Vučića šta je suština optužnog akta protiv naših ljudi, Jevtić kaže da je bilo nekoliko ročišta i da optužnica zbog tobožnje nelegalne gradnje još nije potvrđena.

- Drže ih zbog nelegalne gradnje godinu i po dana u zatvoru. A onaj koji je pucao u decu u Štrpcu pušten iz zatvora posle nekoliko dana - konstatovao je Vučić.

Jevtić je poručio da je to slika Kurtijeve pravde i pravosuđa, i da je to najbolja slika odnosa prema Srbima.

Srđan Vulović, predsednik Opštine Zubin Potok, rekao je da su uspeli da pokrenu dva pogona Simpo i Jumko, ali da problem imaju u funkcionisanju dva preduzeća, odnosno da neki ljudi primaju novčanu naknadu, a neki ne, iako rade isti posao.

- Moj predlog je da svi proizvodni radnici imaju tu naknadu, prvenstveno zbog penzijskog i zdravstvenog osiguranja - kazao je Vulović.

Sledeći se obratio Aleksandar Filipović, doskorašnji šef operative za region Sever, za kog je predsednik napomenuo da je nosilac visokog ordenja države Srbije.

- Priština i Kurti neće stati dok ne oteraju poslednjeg Srbina. Pucaju u ljude i decu, hapse ljude i od svakoga prave kriminalca. Zamislite kada jedno lice optuže za osam dela, a navedu datum i vreme izvršenja sve u isti minut. Optuže ga za razna dela, od davanja i primanja mita, do nošenja oružja, a sve da je izvršio u istom minutu. To nigde u svetu nema. Predsedniče, orden koji ste mi uručili mi daje obavezu da od vas tražim dodatnu pomoć kako bismo ovaj teror preživeli. Kako bismo ostali i opstali na svojim ognjištima. Kada smo skinuli uniforme, naša država je stala uz nas. Zahvalni smo na tome što je naš narod zbrinut - rekao je Filipović.

Filipović je nakon što je Vučić zamolio da kaže šta misli rekao da zna da je država uz Srbe sa KiM i dodao da se jasno vidi da je naša država sve jača.

- Vidimo da je država jača na svakom koraku, vidimo to kroz plate i penzije, kroz sve puteve koji se grade. Međutim, po ko zna koji put, zbog nepromišljenih glava iz Prištine, mi nemamo puteve. Jasno nam je da bez jake Srbije nema ni nas na Kosovu i Metohiji. Pored ekonomske sigurnosti nama je neophodna i bezbednosna sigurnost. Znam da ste tražili od Kfora da se vrate naše snage na KiM, i da su oni to odbili. Zato naš narod očekuje vašu reč da nam kažete šta ćemo dalje, i da nam pokažete put kojim ćemo da idemo - rekao je Filipović.

Tanja Aksić rekla je da je došla da kao majka podrži naron na Kosmetu i pruži podršku svom narodu.

- Mi Srbi na prostoru KiM smo žilav narod. Ostaćemo i opstaćemo na našem svetom Kosovu i Metohiji. Predsedniče, mi znamo da se vi lavovski borite i zato imate toliku podršku Srba sa Kosmeta, znamo da Kurti ne želi ZSO i da mi Srbi živimo dostojanstveno - istakla je Aksić.

Dragiša Milović naveo je da sastav Vlade koji je došao u Rašku govori o problemima sa kojima se Srbi na KiM suočavaju, ali da je to na neki način i znak pažnje prema njima.

Obradović Nikola zahvalio se članovima Vlade što su došli da ih saslušaju i zamolio za pomoć našem narodu na koji se gleda snajperskim nišanima.

Vučić je apelovao na sve da ne bude ponavljanja, kao da nema ništa pametnije da radi od toga da razgovara sa svojim narodom sa KiM.

Srđan Popović, načelnik upravnog okruga, rekao je da situacija ni na jugu Kosmeta nije bolja i da se deca već plaše policajaca sa maskama.

- Deca se plaše uniformisanih ljudi, koje su viđali na televiziji, a specijalne jedinice postavljaju i punktove u Gračanici. Sa druge strane ne obraćaju pažnju na krađe, posebno su na mesti Babin Most, Prilužje, Donja Brnica… I posle svake te krađe počinioci nisu pronađeni. Time se vodi psihološki rat protiv Srba, i često porodice razmišljaju o tome da napuste Kosovo i Metohiju. I to ide u nedogled. Čak i Kfor ne radi ništa po tome pitanju - kazao je.

- Ekonomske mere koje ste doneli su oduševile srpski narod u centralnom Kosmetu - rekao je Popović i dodao da Vučić uživa veliko poverenje i apelovao na njega da nastavi da se bori za interese svog naroda.

Srećko Sofronijević iz Zvečana, ranjen 13. oktobra 2021. godine od strane specijalaca Aljbina Kurtija, koji su mu upali u dvorište i ranili ga po izlasku iz kuće.

- Predsedniče, moj slučaj zna cela Srbija, pre tri dana pucali su na Milana Jovanovića, kada sam to video sve slike su mi se vratile... Sada nas proteruju, naše najbolje momke jure i hapse... Molim vas i apelujem na državu Srbiju, da nam pruži zaštitu, kako ume i kako zna - apelovao je Srećko i rekao da je svaki metak u jednog od njih, metak u svakog od njih.

- Pucaju u nas bez razloga, optužuju nas bez dokaza... Molim vas predsedniče da nas zaštitite, hvala na svemu što činite za naš narod na Kosmetu.

Aleksandra Balović iz Leposavića rekla je da znaju da svakog dana preživaljaju hapšenja i pucanja, te da su na nišanu i majke i deca, na nišanu šiptarskoj vojsci.

- Znamo mi kakav zulum od šiptara možemo da očekujemo, ali jednu temu nikako da otvorimo... Jedna stvar meni ne može da bude jasna, kako to da jedan Srbin izda i proda Srbiju za šaku zobi - kazal je Balović i podsetila na reči njenog oca da je uvek poturica bio veći Turčin od Turčina.

Odgovor predsednika Vučića

Vučić se nadovezao i protumačio Aleksandrine reči rekavši da je ona govorila o zahtevu upućenom državi da oštrije reaguje na Kurtijeve poslušnike.

- Dobijamo te zahteve stalno. Mi imamo zakone u skladu sa kojima moramo da se ponašamo, ali ja razumem vaš gnev i ljutnju, ali ću sada nešto šire da vam odgovorim. Kampanja protiv našeg naroda vodi se mnogo godina, u tome neretko i sami učestvujemo, praveći žrtve od onih koji su sve, samo ne žrtve. Kada sam prihvatao ulogu nekoga ko neće da učestvuje u hajci protiv ni Milana ni Srećka ni drugih momaka sa severa, znao sam o čemu je reč. Oni hoće da nam oteraju najhrabrije i najsposobnije momke, da onda ne mogu da naiđu ni na kakav otpor... Zato vas hapse, zato progone, da bi svima poslali jasnu poruku "Ne možete tu" - kazao je Vučić.

Kako kaže, naše službe hvataju jasno koga se plaše, koga spominju i koji su im ciljevi.

Vučić se zatim obratio Srećku i onima koji su pominjali Miloša i Lazara rekao da zna šta je njihov san i želja.

- Znam da ste bili spremni da se borite do kraja. Video sam razočaranje i nerazumevanje oko mog predloga da se sklonite sa barikada. Misliš li, Srećko, da mi je bilo lepo, misliš li da nisam znao šta Milan misli? Mislite da sam bezdušan? Ne, samo je neko morao da sačuva bezbednost u tom trenutku - rekao je Vučić,

Predsednik Srbije je rekao da ne može da shvati ove iz međunarodnih institucija koji ne reaguju na proterivanje Srba i na stalne napade i provokacije.

- Svaki dan vidite neku novu provokaciju. Zašto praviš baze na severu? Nije ovde pitanje našeg odnosa sa njima, ovde je problem mnogo širih razmera i mnogo veći. Mi smo o tome govorili i pričali, zato to oni rade sa provokacijama, a ne pogromom, za koji znaju da bi usledila reakcija - istakao je Vučić i dodao da nam najhrabrije momke jure da ne bi mogli da kažu "Oslobodili smo Mitrovicu".

Kada su upali na sever, naši momci su oslobodili Mitrovicu, svi su bili pod maskama osim jednog.

Nakon toga salom se prolomio gromoglasan aplauz.

Vučić je rekao da se bahatost njihova može mnogo više primetiti nego ranije i da se stvara neverovatna mržnja.

- Ništa drugo ne rade osim Vučić, Vučić, Vučić, Srbija, Srbija, Vučić i mi smo krivi za sve - kazao je Vučić.

Nikoli je rekao da je u ovom trenutku obustavljena ekproprijacija, ali da ne zna do kada će tako biti.

- Lagao bih kad bi rekao da će to sutra biti zaustavljeno... Neću da krijem da čekamo, da čekamo - kazao je predsednik Vučić.

Dragiša, u pravu si, naravno da je pucano na Jovanovića samo zato što je Srbin.

Vučić je rekao da je sporazum o tablicama iz vremena Borka Stefanovića, Đilasa, ali da neće da ih napada, jer se uvek i pojavi neko ko kaže da je Kosovo suverena država i da mogu da određuju sve o tablicama.

- Mi smo jutros uputili naš predlog kojim mislim da bismo mogli taj problem da rešimo, ukoliko ne budemo, ponašaćemo se kao oni. Ne želim da objašnjavam mere koje ćemo da preduzmemo, a onda će da kukaju - naveo je Vučić.

Tanji je rekao da nije problem da se ulaže, da će to biti učinjeno, jer ljudi treba da prehrane svoje porodice, ali da mu je jasno šta želi da traži od njega.

- Znam da bi vas jedino obradovala da naša vojska uđe na KiM, da biste se jedino tada osećali sigurno - rekao je Vučić, na šta je dobio ogroman aplauz, posle kojeg je rekao da sada i narod u centralnoj Srbiji vidi da dobro čita i ono što se ne kaže.

- Mislim da naša politika mora da bude politika odgovornosti i brige, ali znam šta sam obećao narodu kada sam molio da se barikade ukinu... Moramo da čekamo, da čekamo, da gradimo Srbiju, a ukoliko budu uradili ono o čemu smo govorili prošli put i ukoliko to bude očigledno, ukoliko bude jasno da im je namera proterivamnje našeg življa, mi im to nećemo dozvoliti i to se neće dogoditi - istakao je Vučić i rekao da to kaže sa punom odgovornošću istakavši da u sukobe ne hita zbog aplauza:

Napadnu li naš narod, kod mene neće biti kreni-stani, povuci se. Ja im nisam ni Milošević, ni Tadićn, ni Koštunica, a do tada ću da vas molim bezbroj puta da čuvamo mir. Mir je interes cele naše zemlje.

