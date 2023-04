JE LI 'INCIDENT' KAD PUCATE NA NEKOG DA GA UBIJETE? Vučić otkrio šta je pozadina napada na upucanog Srbina sa KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i poručio da ljudi u celoj Srbiji moraju da znaju da je video kod ljudi na KiM da su zabrinuti i uplašeni.

- A naši ljudi su sve samo ne kukavice, i mi smo se trudili u svakom trenutku da pokažemo dobru volju, sačuvamo mir i osiguramo time bezbednost za naš narod. To je jedini način. Nažalost, Kurtijev režim u Prištini je dao sve od sebe i angažovao se da proizvodi, kako to ružno kažu određeni ambasadori, incidente. Kažete da je incident kada pucate čoveku u leđa. U redu je da je incident ako mu izbušite gumu i razbijete staklo, ali nije incident kada pucate da ubijete. A čovek je kriv zato što je, ne znam kako su to ustanovili, nosio, pošto mu je supruga nezaposlena, nosio šerpe i lonce, hteo da zaradi. Kupio u centralnoj Srbiji, a želeo da proda u Kosovskoj Mitrovici. Zato je upucan, zamislite greh. Da bi licemerno ambasadori rekli da je to incident.

Podsetimo, Milan Jovanović prevezen je u KBC u Severnoj Mitrovici, nakon ranjavanja kod Bistričkog mosta u blizini Zvečana.

On je rekao da se sve dogodilo kada se iz Leposavića vraćao kući.

- Sinoć po povratku iz Leposavića dole u Bistrici gde je njihova baza, nakon prolaska kroz punkt samo sam začuo pucanj i bol u ramenu. Ne mogu da budem sto posto siguran ko je pucao, ali u onoj bazi sem njihove vojske i policije ne verujem da ima bilo kog drugog. Čuo sam prasak stakla pozadi i napred, iskreno, i nije mi bilo svejedno, uplašio sam se, produžio sam dalje, krenuo kući. Stigao sam do mesta Šaren kamen i šta je dalje bilo, gde su kola, ko me je doveo, pojma nemam - rekao je Jovanović.

