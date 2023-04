'ZA IZBORE NA SEVERU SE PRIJAVILE KURTIJEVA I TAČIJEVA STRANKA Predsednik' Vučić: Mene će smatrati krivim ako dođe do ometanja izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je iz Raške, gde se sastao sa predstavnicima Srba na KiM, govorio o izborima u četiri opštine na severu Kosova.

U skladu sa time, oni su organizovali izbore u četiri opštine na severu, iako je Beograd tražio da se prvo formira ZSO kako bi se Srbi vratili u institucije, rekao je predsednik.

- Njima ne pada na pamet da formiraju ZSO. I onda su rekli, već nedeljama govore, da će mene smatrati krivim ako dođe do ometanja izbora. Zamislite molim vas, važno je da ljudi znaju, jer sam siguran da i neki ministri ne znaju, znate li ko se prijavio za izbore. Prijavili se Vetevendosije, PDK u Mitrovici. Dakle Tačijeva i Kurtijeva partija. I sada će na osnovu 4 odsto njih, koliko ih tobož toliko živi u severnoj Mitrovici, da obezbede Kurtiju da bude gradonačelnik Mitrovice. U Leposaviću će isto da urade. U Zubinom Potoku ih ima oko 2 odsto, imaju ono jedno selu, a opet hoće gradonačelnika. U Zvečanu takođe. I zamislite one koji su toliko zabrinuti za demokratiju, objašnjavaju nam koliko su važni izbori - kaže on.

Vučić ističe da Kurti na tome insistira, zato da bi mogao da kaže da hoće da formira ZSO, ali da sve navedene opštine više nisu srpske.

- Da bi kupio još šest meseci, dok okupacija ne prođe. I onda nam sa zapada kažu e nemojte da ih ometate u tome. U čemu da ih ne ometam. Da se 98 odsto ljudi ne pita ništa. I to je demokratija koju ako ugrozimo bićemo tirani, remetilački faktor, i ljudi koji ruše mir na Balkanu - rekao je predsednik.

Autor: