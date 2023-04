'ZSO IH NE ZANIMA' Vučić: Oni samo hoće da mi priznamo Kosovo, ne interesuje ih opstanak Srba

Predsednik Vučić se danas u Raški sastao sa predstavnicima Srba na KiM i tom prilikom je istakao da Kurti želi samo da proizvodi sukobe, i da on neće da formira ZSO.

- Da to bude ljuštura, u kojoj će sadržaj biti nepostojeći. Oni kažu da se sve bazira na nekih pet pravila, od kojih je jedno kosovski ustav, i pismo Mogerinijeve i Tačija. U kome govore da neće dati nikakva izvršna ovlašćenja ZSO. A od 22 principa koji su prihvaćeni u Briselu, oni su poništili 21. Tako da valjda može ZSO da ode do trafike da kupi žvake. E na to bi pristali. A suština - ekonomski razvoj, urbanistički planovi, školstvo i zdravstvo.

Ono što je od suštinskog značaja neće da prihvate. I odmah da vam kažem da je naša pozicija utoliko teža što znamo da najveći deo zapadnih zemalja ustvari ih ne interesuje ZSO, ma kako o tome govorili. Niti ih itneresuje opstanak Srba na KiM, već ih samo zanima da defakto ili dejure priznamo Kosovo - kaže on.

