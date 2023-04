'ZNAM DA ONI TO NE ŽELE, ALI MORAMO DA OČUVAMO MIR' Vučić: Naša politika treba da bude normalizacija odnosa sa Albancima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je politika Srbije politika mira i pokušaja normalizacije odnosa sa Albancima, iako oni to ne žele.

On je to rekao odgovarajući predsedniku Srpske liste Goranu Rakiću koji je predsednika zamolio da sasluša Srbe sa KiM pa tek onda da budu donete odluke.

- Naša politika bi morala da bude politika čuvanja mira. Znam da to nije popularno kod vas, ali naša politika mora da bude i pokušaj normalizacije odnosa sa Albancima. Znam da oni to ne žele i da im je jedini cilj da ih priznamo, a onda da nas oteraju. To je njihova politika - rekao je Vučić na sastanku sa Srbima sa KiM u Raški.

Autor: