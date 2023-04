Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić, istakao je za portal Pink.rs da odnosi SAD i Srbije nikada nisu bili bolji, kao i to, da se svakodnevno radi na izgradnji srpskog lobija uz pomoć srpske zajednice.

Njegova ekselencija je zbog poslovnih obaveza nekoliko dana proveo u Beogradu, a tim povodom, kao i povodom vaskršnjih praznika, ekipa portala Pink.rs razgovarala je sa ambasadorom o najaktuelnijim temama.

Koliko su odnosi Amerike i Srbije napredovali u poslednjih nekoliko godina? Svedoci smo da je odnos dveju zemalja nikad bolji, kako u ekonomskim, trgovinskim, tako i kulturološkim i mnogim drugim sferama?

- Kulturološka razlika je izuzetno velika. Vašington je jedna celina koja je proamerička, politička, intelektualna, pa i ekonomska. Reč je o defakto aristokratiji, imperiji od 332 miliona stanovnika, i izazov je živeti u takvoj sredini. To je sredina koja drži do tradicije, istorije, i svega što čini jednu sofisticiranu sredinu. Imam sreću da živim u vremenu kada Srbija ulaže u svoje prisustvo. Imamo obnovljenu zgradu ambasade, koja je postala centar mnogih događanja u američkoj prestonici. Od Nove godine smo imali 15 događaja, i ne mislim samo na političke događaje. Imali smo modnu reviju srpskih nošnji, iz projekcije Biljane Regan, 40 naših modela. Naši iseljenici iz Vašingtona su na najbolji mogući način predstavili našu kulturu. Predstavili smo monografiju povodom 140 godina srpsko-američkih odnosa. U pitanju je naučna studija, napravljena od strane troje autora iz Novog Sada. Imamo tu i niz književnih večeri, promocija knjiga, svega je tu bilo u prethodna tri meseca. Gostovanje beogradskih operskih diva, i sve to u organizaciji srpske ambasade... Ne zaboravite da je Vašington uvek gladan kvalitetnih kulturnih sadržaja.

Naše kulture su dosta različite, kako Amerikanci reaguju na naše kulturno nasleđe i običaje?

- Kulturna razmena uvek izaziva pozitivne emocije. Veći je interes za region. Svakoga dana radimo na tome da osvežimo sliku o Srbiji, i da promenimo utisak koji su oni stekli o nama devedesetih godina stekli o nama. To je strateški važan posao za našu zemlju. U pitanju je dugoročni proces.

Kakav je položaj Srba koji žive u SAD? Koliko Srpska zajednica doprinosi u izgradnji boljeg partnerstva Srbije i Amerike?

- Radimno na izgradnji srpskog lobija u SAD. Što radimo i uz pomoć Srpske zajednice u SAD, preko milion naših ljudi živi tamo. Verovali ili ne, od Havaja, pa sve do Portorika, pa sve do Čikaga, Bostona, Njujorka, Floride, gde su otvorene tri nove srpske crkve. Brojni smo, rastemo i trudimo se da se ponovo povežemo, podignemo, i motivišemo za delovanje.

Na pragu smo vaskršnjih praznika, da li ćete imati vremena da budete sa porodicom, s obzirom na to, da kao ambasador imate brojne obaveze kako u Srbiji tako i Vašingtonu?

- Biću sa svojom porodicom, sa svoje tri ćerke. Bićemo na odmoru, a moje ćerke su već vežbale farbanje jaja. Reč je o ćerkama koje imaju 7, 5 i 3 godine. Rezidencija je već više puta bila ofarbana, tako da smo se trudili da to minimiziramo u salonskom delu rezidencije.

Da li u Vašem domu postoji neka posebna tehnika farbanja jaja? Negujete li neke specifične običaje i tradiciju?

- Moram da priznam da je instant varijanta farbanja jaja, ali to ne umanjuje radost Vaskrsa. Mi smo kao porodica pozvani u Belu kuću na tradicionalni uskršnji "Easter egg roll". Jaja iz grčke su sakrivena u dvorištu Bele kuće, i onda će deca da učestvuju u potrazi za time. To je jedna lepa manifestacija u kojoj predsednik i prva dama organizuju u SAD. Inače, mi smo i prošle godine išli tamo, samo ja to nisam reklamirao. Ja generalno ne volim da se hvališem previše, i da budem neko ko pretenduje na marketing, tako da smatram da je to velika čast za zemlju. Ja sam nekoliko dana u Beogradu, zbog posete senatora i kongresmena Solvela, tako da ja neću biti sa porodicom, a moja supruga i deca će otići u Belu kuću.

Autor: D.B.