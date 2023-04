MILOŠ TERZIĆ ODGOVORIO MILICI ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Očigledno je Milicu lažljivicu zabolela slika srpske sloge i jedinstva

Miloš Terzić, član predsedništva SNS i pomoćnik direktora kancelarije za KiM odgovorio je Milici Đurđević Stamenkovski.

Saopštenje Miloša Terzića prenosimo u celosti:

- Očigledno je Milicu lažljivicu zabolela slika srpske sloge i jedinstva koju su danas zajednički iz Raške poslali Srbi sa KiM i predsednik Aleksandar Vučić- napisao je on i dodao:

- Zgazili su predstavnici antidržavne koalicije na čelu sa Milicom lažljivicom, sve što su govorili po pitanju Kosova i Metohije, onog trenutka kada su sklopili savez i počeli da ruše svoju državu sa lopužama iz bivšeg režima čiji se stavovi savršeno poklapaju sa stavovima Aljbina Kurtija- kaže Terzić.

- Ujedinile se lažne patriote sa Vukom Jeremićem koji se svojski potrudio da na tacni Albancima preda nezavisnost, te shodno tome zajedno na sednicama koje su posvećene KiM prave skandale i svojim uličarskim ponašanjem prave štetu svojoj državi, ne bi li doveli do "obojene revolucije" nakon čega bi ih strani mentori doveli na vlast- napisao je on i dodao:



- To je jasan pokazatelj njene nepodnošljive lakoće neodgovornosti, koje uvek idu uz bestidne i otrovne laži. Uz to sramotno se Milica lažljivica upinje da optuži Vučića i Srbiju za jednostrane i nasilne akcije koje sprovodi Aljbin Kurti-napisao je on i dodao:

- Činjenica je da neodgovorni političari iz antidržavnog bloka beže od diskusije o KiM i da je Aleksandar Vučić u više navrata u Narodnoj skupštini odučio od politike i argumentima, razmontirao sve laži nove zvezde tajkunskih medija, koja svaku priliku koristi da napadnu svoju državu u maniru Srđe Popovića i ogavnog petooktobarskog ološa- kaže Terzić.

- Zaštitio je Aleksandar Vučić srpske vrednosti na Kosovu i Metohiji, ojačao Srbiju politički i dokazao da možemo da zaštitimo naš narod Kosovu i Metohiji. Današnje odluke su istorijske i uz apsolutnu podršku našeg naroda čuvaju ljude, a to može samo ekonomski snažna i stabilna Srbija- zaključio je Terzić.