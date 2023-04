Ministar finansija Siniša Mali rekao je za Pink da je za KiM namenjen čitav paket pomoći koji podrazumevaju brojna pitanja, kao što su rešavanje nezaposlenosti, rađenja puteva kao i privremene naknade za Srbe koji žive na tom prostoru, dodajući da se atmosfera značajno promenila, što je svima jasno.

- To su važne stvari, da pokažemo vrstu jedinstva, zajedništva. Ovo što nudimo, može samo jaka Srbija. Ovaj paket je preko 30 miliona evra, dodatno na sve što se izdvaja za KiM - naveo je Mali.

Nema tu nikakvog skrivanja, ljudi koji su došli, postavljali pitanja, sve je bilo transparentno, a naš je posao da rešavamo njihove probleme, rekao je Mali.

- Možemo da se nađemo, vidimo, rešavamo probleme, i tu nema tajni. U ovim uslovima, kada je bezbednost, i ekonomija sveta u pitanju, moramo da budemo zajedno, jer samo tako možemo da preživimo u neverovatnim uslovima. Zajedništvo, sloga i jaka ekonomija je ono što gura napred sve nas - dodao je Mali.

Mali je podsetio na nekadašnji period, dodajući da se država, kada god je bila neka kriza, povlačila, a Srbija je sada, kada je krenula korona ostala tu, i nije se povlačila.

- Pomogli smo sa devet milijardi. Imali smo novčanu pomoć, pomagali smo provrednicima, malim, srednjim preduzećima. Sačuvali smo radna mesta, sačuvali ekonomiju... Pričali su da neće biti gasa, grejanja, struje... A imamo svega. Srbija je i dalje stabilna, i reći ću da smo stabilniji nego mnogo veće i razvijenije zemlje od nas - dodao je potom.

MMF je, kaže Mali, imao priliku da se uveri u naš rad, dodajućči da naša ekonomija i dalje raste.

- Sve što proizvedemo u Srbiji, preko je 60 milijardi. 2012. godine BDP je bio oko 33,4 milijardi. Poređenja radi kažem, a ne smemo zaboraviti krize koje smo mi imali, a opet idemo napred. Država je pomogla privredu u najtežim trenucima... - objašnjava Mali, pa dodaje:

- Sve što radimo, sve je posledica dobrog planiranja i dobre ekonomske politike. Da smo izgubili radna mesta, fabrike i ostalo, od toga ništa ne bismo mogli da vratimo - objašnjava on.

Mali se dotakao crnog scenarija iz 2020. godine, kada je širom sveta došlo do gubljenja radnih mesta, podsećajući da to nije bio slučaj u našoj zemlji.

- Pre par godina smo pričali o brzim vozovima, i niko nam nije verovao, a šta sada imamo? Mi završavamo prugu do Budimpešte. Potpisali smo ugovor, kreću radovi za brzu prugu Beograd-Niš. To je kiičma koja će ići kroz jednu Srbiju, to će promeniti naše poslovanje, naš rad... Gradi se sada auto-put od Surčina do Novog beograda, otvcaraćemo i deo Moravskog koridora, obilaznice oko Beograda... Juče kada smo išli u Rašku, kada prođete auto-putem, pa ko je to izgradio? Obećanja koja dajemo, ispunjavamo. Znamo da je država tu, i da će reagovati. To je važno za investitore, međunarodnu zajednicu, za sve. Nije lako, ali smo tu - kaže Mali.

Inflaciju u svetu nismo izazvali mi, to je posledica tektonskih promena u svetu, a SRbija je, dodaje Mali, reagovala vrlo odgovorno, zahvaljujući pametnoj politici.

- Inflacija se smanjuje, a mi se borimo sa njom, i to nam je prioritet. Mi ćemo prepoloviti inflaciju do kraja godine, to su prognoze MMF-a Nama su porasle plate, penzije, imamo i povećanje u privatnom sektoru - navodi on.

