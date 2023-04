VUČIĆ O PRODAJI ORUŽJA: Predsednik odgovorio na napade i laži

Nijedan metak nikada nećemo izvesti u Rusiju i Ukrajinu, kazao je danas predsednik Aleksandar Vučić.



- Kada kažete da prodajete Nato zemljama... Ne možemo da prodajemo Rusiji i prijateljima, ne možemo NATO i njihovim prijateljima, ne možemo Španije, Češkoj, Turskoj. Kome hoćete da prodajemo? Šta želite da uradimo, da ukino našu proizvodnju, fabrike, radna mesta, plate i penzije. To govore inače ljudi koji su za Ukrajini i zalažu se za uvođenje sankcija Rusiji. A kada sarađujemo sa Azerbejdžanom kažu da sarađujemo ispod žita sa Rusijom - rekao je Vučić, komentarišući izjave Zdravka Ponoša.

- Šta hoćete? Već se uništili dovoljno od vojske i naše namenske i industrije. Spaljivali tenkove, uništavali strele, ose i zolje. Nema šta niste uradili. Sramota. Ja to da radim neću, ja hoću da podižem našu vojsku i industriju. To je moj posao, a nijedan metak nikada nećemo izvesti u Rusiju i Ukrajinu. Ali vi razumete, mi pravimo nešto što se koristi na ratištu, to nije za modnu pistu, to nije za ručak. I hranu kada proizvedeti višak, ona će na nečijoj trpezi da završi bilo gde u svetu. To je tako čisto kao suza, da nema reči - istakao je predsednik.

