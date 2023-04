Vučić: Oni koji upadaju na sever da ubijaju Srbe se plaše Radoičića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić uvek bio spreman da se bori za svoj narod na Kosovu.

"Kada govore o tome da sam kriv što sam rekao da znam koliko se oni koji upadaju na sever da ubijaju Srbe plaše Milana Radojičića, nisam slagao ništa. O tome imate desetine i desetine beležaka u svim našim službama, snimljenih razgovora i svega drugog koji to nedvosmisleno potvrđuju. Dali je on akademiik ili ne znam šta, ne nije, ali da li je uvek bio spremman da se bori za svoj narod, da jeste. Za razliku od svih drugih koji su uvek pronalazili način da uvek nekoga kriminalizuju", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da ako neko "zna nešto" to treba da prijavi nadležnim državnim organima, a ne da o tome priča na televiziji.

"Nego otiđite pa kažite taj i taj jee uradio to i to i mi ćemo da reagujemo i neće biti zaštižrćnih. Niti će to biti gospodin Radoičić niti bilo ko drugi. Ali nemojte da tražite razlog da vodite kampanju protiv Srba zato što znate od koga ste dobili nalog da tu kampanju vodite i znate od koga ste dobili nalog da oslabite srpske pozicije na Kosovu i Metohiji", poručio je Vučić.

