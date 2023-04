- Odluka policije da na pravoslavni Vaskrs izvede akciju na severu je čista osveta Srbima, a ne borba protiv zločina. Da li je to istina? U ime pravde, prvo uhapsite sebe - napisala je Vujičić na Tviteru.

Podsetimo, specijalci Rosu upali su u domaćinstvo braće Miljojka (1978) i Miljana (1972) Radisavljevića u zaseoku Babudovica u opštini Zubin Potok.

Specijalci Rosu su pretresali porodičnu kuću braće u kojoj živi njihova stara majka, a patrola kosovske policije nalazila se na ulazu u ovaj zaseok sela Bube i nije dozvoljavala nikome pristup.

The attempted murder of Jovanovic and Delevic, the arrests of SRB on the north are terror against the SRB people at K&M. That aggression must be stopped. 🇷🇸does not support criminal activities. But Pristina's confrontation with the Serbs in the north is pure crime,you know that. https://t.co/z9O0pVMzeS