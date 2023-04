GRAĐANI IMAJU VELIKO POVERENJE U SRPSKU VOJSKU I POLICIJU! Izuzetni rezultati bezbednosnog sistema (VIDEO)

Policija je za šest meseci razbila 14 bandi i zaplenila 3,6 tona droge, a sagovornici Pinka saglasni su da Srbija danas ima i policiju i vojsku na koju može biti ponosna.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović je govoreći o radu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića istakao da je reč o čoveku koji je dugo u bezbednosnom sistemu i pokazao se i dokazao kao pravi patriota.

- Reč je o čoveku koji je profesionalac u svom poslu. Rezultati koje je imala BIA sa njim na čelu su bili izuzetni. Tako sada i MUP ima dobre rezultate sada. Za mene to nije očekivano, uveren sam da će policija i u vremenu koje dolazi biti stub bezbednosti srpskog društva - naveo je Milovanović.

Kako je ukazao, poverenje u policiju i vojsku je veliko.

- Srpska vojska je izuzetno napredovala. To je druga vojska u odnosu na onu koju je sadašnja vlast zatekla - dodao je Milovanović i naglasio značajna izdvajanja za vojsku.

Advokat Svetozar Vujačić je istakao da je Gašić izuzetno lojalan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- On to poverenje svakodnevno i opravdava. Izuzetno se snašao i u Bezbednosno-informativnoj agenciji. Gašić je iz sve snage osudio izjavu Tadića koji je 2.250.000 Srba koji su glasali za Vučića su kriminalci. Mnogi to ne bi učinili - istakao je Vujačić.

Ljuban Karan, bivši obaveštajac smatra da je Tadić uništio vojsku, službe bezbednosti, sve što se moglo unišiti.

- Naša vojska je više uništena za vreme njegove vladavine nego za vreme NATO agresije. Oni su vojsku uništavali tako što su smanjivali formacije i od brigada pravili bataljone i tako veštački stvorili višak naoružanja - objasnio je Karan.

On je dodao da je za neke sitne pare uništavano oružje koje je i danas moglo da upotrebljava.

Autor: