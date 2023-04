Danica Grujičić na KiM: Država će nastaviti da pomaže

Ministarka zdravlja Srbije Danica Grujičić poručila je danas tokom posete zdravstvenim ustanovama u Kosovskom Pomoravlju i na centralnom Kosovu u okviru trodnevne posete pokrajini da će država učiniti sve kako bi poboljšala uslove rada, ali i da bi pružila svim stanovnicima neophodnu zdravstvenu negu.

Grujičić je navela da je svesna u kakvim okolnostima od 1999. godine, kada su proterane iz Prištine, zdravstvene ustanove rade na teritoriji Kosova i Metohije i istakla da će država Srbija uvek biti tu da pomaže.

„Ono što sam videla na pojedinim mestima je zaista zadovoljavajuće, posebno sam zadovoljna bolnicom u Pasjanu koja je izgrađena. Država Srbija ulaže zaista puno u zdrastveni sistem ovde gde živi naš narod na Kosovu i Metohiji i prema Briselskom sporazumu to je takođe naša nadležnost i mi ćemo nastaviti to da radimo", poručila je Grujičić.

Dodala je da je u Gračanici videla da su prostorije stare i da će lično obavestiti predsednika Srbije Aleksanda Vučića o stanju u toj opštini.

Ministarka zdravlja je takođe govorila o dugogodišnjem problemu meštana centralnog Kosova i Metohije, a to je neophodnost izgradnje bolnice.

“Ja sam obećala da ću predsedniku predočiti lično i pokazati da je to neophodno, ali mislim da sve strane koje se pitaju treba da imaju razumevanja jer ne traži se da se sagradi nikakav vojni poligon, nego se traži bolnica i ja se nadam da će oni koji odlučuju u kosovskim institucijama imati za to razumevanja”, istakla je Grujičić.

Ono što je zatraženo od nje, tvrdi Grujičić, jeste zaposlenje novih kadrova.

Podsetila je na odluku nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije da će biti zaposleno oko 100 novih zdrastvenih radnika.

"Ono što me raduje to je da nema mnogo lekara koji su na birou, posebno u Kosovskom Pomoravlju i ovde u Gračanici. Tako da oni svi imaju šansu da dođu do posla. Veći je broj sestara. Razgovaraću i sa gospodinom Ružićem, jer veliki je broj školskih odeljenja u srednjim medicinskim školama ovde na KiM koje pripada našem sistemu, koje su opredeljenja opštih medicinskih sestara", rekal je ministarka.

Dodala je da bi trebalo učiniti nešto da se ide ka fizioterapeutima, pedijatrijskim sestrama, biohemičarima i obećala da će videti šta u tom smislu može da se učini.

Navela je i da je prilikom posete Gračanici i Kosovskom Pomoravlju saznala da oko 60 lekara ide u penziju narednih pet godina.

„Ono što možemo da uradimo to je, u ovom trenutku, proširenje kadrovskog plana, zapošljavanje mladih lekara i moramo naći načina, ne samo na KiM, nego uopšte u celoj Srbiji da se ljudi koji dobijaju platu za vreme specijalizacije vrate u ustanove koje su ih poslale na specijalizaciju, a ne da uz nekakvu vrlo skromnu svotu novca otplate tu specijalizaciju i sa druge strane naravno motivisati lh ličnim dohotcima, to je jasno kao dan", rekla je Grujičić.

Založila se za to da se medicinskim radnicima daju bolje plate, ali o što bolji uslovi rada, jer se, prema njenim rečima, ljudi ne žale samo na lični dohodak već i na nedostatak uslova.

Direktorka Doma zdravlja „Gračanica“ Mirjana Dimitrijević zahvalila je ministarki na poseti.

“Ministarka se danas lično uverila kako mi lečimo naše pacijente, i u kakvim uslovima se oni leče, kako naše ustanove izgledaju, sa kakvom aparturom mi raspolažemo i očekujem nakon ove posete da ćemo dobiti još bolju aparaturu, i da će našem narodu biti znatno olakšano lečenje, kako u našim ustanovama, tako i u drugim”, rekla je Dimitrijević.

Grujičić će večeras u manastiru Gračanici prisustvovati ponoćnoj Vaskršnjoj liturgiji, koju će služiti episkop raško-prizrenski Teodosije, a u narednim danima obići će i zdravstvene ustanove u Metohiji, Štrpcu i na severu Kosova i Metohije.

Posetiće i manstire Visoki Dečani i Svete Arhangele.

Ovo je prva poseta Danice Grujičić Kosovu i Metohiji od imenovanja za ministarku zdravlja, a dolazi nakon sastanka u Raški, na kome su doneti, između ostalih, i zaključci o ekonomskom osnaživanju Srba sa Kosova i Metohije i dodatnom ulaganju i zapošljavanju u zdravstvenim ustanovama.

Kosovo i Metohiju sa njom obilaze i oficir za vezu Dejan Pavićević i državni sekretar u Ministarstvu Mirsad Đerlek.