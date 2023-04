Vesić: Teško je razgovarati sa Kurtijem, političkim očajnikom koji nema šta da ponudi ljudima osim rata

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da se merama koje je usvojila vlada, na predlog predsednika Srbije, o dodatnoj finansijskoj pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji, pruža podrška našem narodu, koji treba da zna da Srbija čvrsto stoji uz njih, navodeći da je Aleksandru Vučiću vrlo teško da razgovara sa Aljbinom Kurtijem, jer je reč o političkom očajniku koji nema šta da izgubi, odnosno nema šta da ponudi svojim ljudima osim rata.

Vesić je rekao da je sastanak predsednika Vučića sa Srbima sa Kosova i Metohije u Raški bio težak i emotivan, a da su svi mogli da čuju sa kakvim se problemima suočavaju naši ljudi na KiM.

„Srbi na KiM su najobespravljeniji ljudi u Evropi. Ne postoji etnička grupa koja je više ugrožena, kojoj se prava svakodnevno oduzimaju u koja je više izložena teroru od Srba na KiM, gde naše ljude hapse bez razloga i pucaju na njih oni čiji je posao da im garantuju bezbednost. Tamo se kreira atmosfera neizvesnosti i straha kako bi Srbi napustili Kosovo. To je konstanta u politici Prištine, gde misle da Kosovo može da postoji samo bez Srba. To je Kurtijeva jedina politika“, rekao je Vesić za medije.

Zato je Vlada, na predlog Predsednika Republike. usvojila mere dodatne finansijske podrške, kako bi srpski narod na KiM bio zaštićeniji i kako bi znali da Srbija čvrsto stoji iza njih.

„Predsednik Vučić je uvek spreman da razgovara, nije odbio nijedan razgovor, jer štiti interese našeg naroda, bori se da zemlja i narod imaju bolju poziciju. Uslov za svaki razgovor je formiranje ZSO, jer je to potpisano u Briselu, na to je pristala prištinska strana, na to se EU obavezala“, ukazao je minsitar Vesić i dodao da je Srbija ostavila mogućnost da donese arbitrarne mere ako Kurti nastavi sa šikaniranjem Srba i kršenjem potpisanih sporazuma.

Vesić je istakao i da je Vučiću veoma teško da razgovara sa Kurtijem, ne zbog toga što je on težak sagovornik, već zato što nema šta da izgubi.

"Ne može da ponudi ni privredni rast, ni puteve, ni pruge, ni radna mesta i njegova jednina politička ponuda su rat i tenzije. Srbija ekonomski napreduje, povezuje se sa regionom u okviru ’Otvorenog Balkana’ i naši ljudi žive bolje. Zato predsednik Vučić mora da vodi računa da zemlja nastavi da se razvija, da se otvaraju fabrike, da raste životni standard a da istovremeno rešava pitanje Kosova i Metohije. Teško je kada imate uspešnu zemlju da razgovarate sa očajnikm koji želi samo rat i nema šta drugo da ponudi svom narodu”, rekao je Vesić.

