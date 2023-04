ORLIĆ ZA PINK: Kurti hoće da izazove sukob kako bi izbegao obaveze! Zašto 10 godina nije formirana Zajednica srpskih opština?

Predsednik Skupštine Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Orlić kaže da Aljbin Kurti hoće da uništi mir i da izazove sukob kako bi izbegao obavezu formiranja Zajednice srpskih opština. Istovremeno, Orlić je ocenio da se antidržavna koalicija lažnih desničara ponaša jednako destruktivno.

- Imamo destruktivno ponašanje onih koji ništa ne umeju drugo da ponude se nastavilo - i kada govorimo o ovome što radi Kurti, ali i kada govorimo o ovima koji bi u Skupštini Srbije izgleda najviše voleli da glume Kurtija. Mislim na antidržavnu koaliciju lažnih desničara. Kažem lažna, jer bi po definici desničari trebalo da budu orjentisani na nacionalna pitanja i nacionalnu politiku, a ovi rade sve obrnuto - naveo je Orlić.

Kako je dodao, ta koalicija radi sve obrnuto našim nacionalnim interesima, nego sve gledaju ako bi mogli nešto da urade za Kurtija, da mu naprave neku uslugu.

- Destruktivni su i on i oni. Niti umeju, niti hoće bilo šta drugo. On sa vrlo jasnim namerama, jasno je šta radi i zašto to radi sve vreme. On hoće da izazove eskalaciju, da napravi problem, da uništi mir i da izazove sukob kako bi izbegao sve svoje obaveze i da se reši Srba što mu je krajnji cilj - istakao je Orlić.

Ukazao je da se za dva dana navršava 10 godina od kako je Priština prihvatila obavezu da formira Zajednicu srpskih opština.

- Zašto kasne samo 10 godina? To je bila nedvosmislena jasna obaveza Prištine? Jesu li je formirali? Nisu. Taj isti Kurti svakoga dana govori kako to neće da uradi, a onda mu dođe na sastanak neki stranac, on kaže hoćemo. Obično zamajavanje, zbog toga niko i ne očekuje da će to ikada da uradi - rekao je Orlić.

Prema njegovim rečima, Kurtijev cilj je etničko čišćenje Kosova i Metohije i to je jasno iz svakog poteza koji vuče.

- On razmišlja na sledeći način. Ja moram da uradim neke stvari zato što me pritiskaju sada. Svuda se provlači obaveza formiranja ZSO, i on razmišlja - dok Srba ima to može biti tema, ali ako ih nema to može biti deplasirano. To ne smemo i nećemo da mu dozvolimo - podvukao je predsednik Skupštine Srbije.

Orlić je naglasio da u odnosu na ranije godine Srbi na KiM imaju svoju državu, imaju svoju Srbiju.

Osvrnuvši se na zahtev Narodne stranke da se raspiše referendum o francusko-nemačkom planu za Kosovu, predsednik parlamenta je ocenio da je reč o "lakrdiji".

- To je najobičnija lakrdija koja služi nečem drugom. Ona služi da se sad ti međusobno takmiče ko će da bude više u njihovim, tajkunskim medijima i ko ; će da bude oštriji da napadne, skoči na predsednika države Aleksandra Vučića i da kažu kako sada navodno ništa ne valja - rekao je Orlić na pitanje o referendumu i primedbama da ne može sam Vučić da odlučuje o Kosovu.

- Da se razumemo, svi znaju da predsednik države po našem Ustavu predstavlja državu Srbiju i u zemlji i inostranstvu, da je direktno izabran od građana ove zemlje upravo da bi vodio onu poliiku koju su ljudi izabrali - rekao je Orlić.

On je pitao i da li su se predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić i drugi iz ranijih vlasti setili da traže referendum "kada su radili sve ono što su radili" i rekao da "nisu nikad", pominjući "puštanje terorista OVK i braće Mazreku iz zatvora, Međunarodni sud pravde, dovođenje Euleksa".

Autor: