Janjić povodom 10 godina od Briselskog sporazuma: Ne može se pobeći od Zajednice srpskih opština

Analitičar Dušan Janjić ocenio je danas povodom deset godina od potpisivanja Briselskog sporazuma da se ne može pobeći od formiranja Zajednice srpskih opština, kako to premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pokušava da učini.

Na pitanje kako vidi dalji razvoj situacije, te hoće li se ponovo čekati deset godina da se formira ZSO ili će angažman EU uz podršku SAD dovesti do implementacije i njenog formiranja, Janjić ocenjuje da je i poslednji evropski predlog o putu ka normalizaciji pokušaj da se vrate pregovarači na ono što je odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a to je proces normalizacije i formiranja ZSO.

- Postoji i druga odluka Saveta bezbednosti o kojoj niko ne govori iz 2002. godine da Kosovo tada UNMIK i Srbija treba da spreme plan decentralizacije i manjinske autonomije ili zaštite ljudskih prava kao plan za rešavanje pitanja Kosova, dakle ne može se pobeći od Zajednice opština. (Boris) Tadić je pobegao kada se to zvao savez opština kod (Martija) Ahtisarija, a sada pokušava Kurti da pobegne - rekao je Janjić za Tanjug.

Ohridskim sporazumom napravio dobru osnovu za Srbiju

On je naveo da se od formiranja ZSO ne može pobeći, jer je to bitno pitanje za stabilizaciju stanja na KiM, važno je za razrešavanje dogovornog pitanja statusa, kao i za stabilizaciju mira.

- To su stvari koje nam kažu da ćemo se još sretati sa polemikama oko ZSO. Šta će se na kraju izroditi iz tog procesa, to ćemo tek videti. Možda se toga boji Kurti, jer kad se to spoji onda je prostor Srbije mnogo jači za igru nego što je sada - naveo je Janjić.

"Izbori - opasna igra"

Upitan koliko je urađeno na implementaciji Briselskog sporazuma u prethodnih 10 godina, Janjić kaže da je to teško reći, te da od 40-tak sporazuma, nijedan nije u potpunosti ispunjen.

- Najviše je urađeno oko katastra, po nekim drugim sporazumima kao što je sloboda kretanja. Da, ima nalepnica, ali ljudi se kreću. Ranije ljudi sa Kosova nisu mogli da se kreću kroz Srbiju. Puno je urađeno u obnavljanju ekonomskih kontakata, pogotovo u malim i srednjim biznisima. Puno toga je urađeno, ali ništa nije do kraja dovršeno - smatra Janjić.

Kada je reč o lokalnim izborima na severu KiM, koji treba da se održe 23. aprila, Janjić ocenjuje da je to jedna dublja i opasnija igra, odnosno nastavak politike reciprociteta gde je, kaže, Aljbin Kurti na odluku Srpske liste da napusti institucije odgovorio jednostranim merama

Kako kaže, nije to samo raspisivanje izbora već i popunjavanje mesta u policiji na osnovu oglasa, popunjavanje mesta u parlamentu, a odbija se dogovor o tome kako da se Srbi vrate u institucije.

- Mislim da to nije samo Kurti jer je jasno da je to igra u kojoj on mora da izgubi, a neće ni srpska zajednica ništa dobiti, ali šta tu sad odgovara Evropskoj uniji pogovoto Nemačkoj da izraze žaljenje što Srbi ne učestvuju? Pa, gospodo, Srbi ne učestvuju jer niste obavili razgovore. Bio je jedan jedini razgovor Miroslava Lajčaka sa Srpskom listom. To je jedna igra novog 'konflikt menadžmenta' i stvar je sigurna da ti izbori će doneti nove posledice - ocenjuje Janjić.

Kako objašnjava, posle izbora postojaće paralelna struktura u srpskoj sredini koja nije legitimna jer, kako kaže, ruši temelje Briselskog sporazuma iz 2013. godine.

- Što se tiče Srbije, važno je da ne upada u zamku i da ne odgovara. Verujem da Srbija neće upasti u zamku i da će dozvoliti da se izbori održe jer oni su zapravo diskreditacija kosovskih vlasti - rekao je Janjić.

Govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, Janjić smatra da će tada biti isporučeni detalji napretka i da će se takođe, posle održavanja lokalnih izbora na severu, otvoriti i pitanje bezbednosti.