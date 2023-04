SMAJLOVIĆ ZA PINK O RUSKO-UKRAJINSKOM SUKOBU: Brazilski predsednik Lula je POZVAO NA MIR, što se NIKAKO ne sme - On zato biva neprijatan glasnik u ovom kohezivno-zapadnom svetu

Bela kuća oštro je kritikovala brazilskog predsednika Luiza Inacia Lulu da Silvu jer je optužio Sjedinjene Američke Države da ''ohrabruju rat u Ukrajini''. Lula je nakon posete Kini tokom vikenda rekao da SAD treba da počne razgovarati o miru u Ukrajini.

Kolumnistkinja ''Nedeljnika'' Ljiljana Smajlović ističe da ono što najviše čudi kod sukoba Rusije i Ukrajine jeste pozovanje na mir. To je, kako kaže, zabranjeno.

- Ovi iz zapadnih centara kažu da mira ne može da bude bez slobode. Sve smeta. Očekivala sam da ćemo i mi da pozivamo obe strane na mir. Da se dogovore. Lula sme, on je od početka odbijao da potpuno, bez dvoumljenja okrivi Ruse na rat. On nije bio predsednik kada je Brazil glasao u UN. To su neobične stvari u zapadnoj javnosti, ali na globalnom jugu svi govore. Za njega ne mogu da kažu da je diktator, za razliku od njegovog prethodnika, Trampovog prijatelja - rekla je Smajlović.

Za zapad je neprijatno kada Lula govori ono što njima ne odgovara, rekla je ona.

- On je pozvao na mir, i posta zanimljiv. Smeta i to što pregovara sa Kinom... Mnogo toga što radi je svima čudno, i on zato biva neprijatan glasnik u ovom kohezivnombuapadnom svetu - rekla je Smajlović.

Kako je rekla, Velika Britanija je ranije ohrabrivala Zelenskog da izađe iz pregovora.

- Zelenski je čovek u ratu, i možete da shvatite zašto neke stvari radi, Međutim, Bajden je imao izjave koje je Bela kuća kasnije demantovala. Ono što je on rekao je da nema kraja rata dok ne bude promene režima u Moskvi. To je dugo bila, a i ostala je sadašnja politika u SAD. I kada pričamo o optužnici protiv Putina, to je takođe deo poruke da ako bude mira, neće ga biti sa ovim režimom - objašnjava Smajlović.

To jeste cilj optužnice, odnosno da se režim promeni, kao što je bio slučaj i sa nama, kada je Slobodan Milošević bio na istoj poziciji, objašnjava Smajlović.

Govoreći o situaciji "Fox news" kao i plaćanja kazne, Smajlović se dotakla slučaja od pre 60 godina.

- Uspostavljen je presedan, gde da biste dokazali klevetu u Americi, ona strana koja tuži, mora da dokaže da je medij reagovao zlo i bezobzirno protiv njega. To je teško da se dokaže. Morate da dokažete da je neka redakcija imala nameru da vam smesti, da vam se ukalja reputacija. Ta agencija koja je davala mašine za brojanje je navodno, namerno oduzimala glasove Trampu... I sad vidite, to je zanimljivo - rekla je Smajlović.

Američki sudovi su naterali Fox da predaju internu dokumentaciju, kao kada bi sada neko uzeo televizijske poruke urednika da se vidi, navela je, pa dodala:

- Rekli su da nije trebalo da kažu da je Tramp izgubio Arizonu, što je bio dokaz da ne može da pobedi Bajdena. Ljudi su promenili kanale tada, svi se sećamo... Onda su rekli: "Daj da puštamo Trampa i njegove saradnike koji pljuju agencije za mašine". Vidite, sve se to menjalo dok je trajalo glasanje - rekla je kolumnistkinja.

Fox je prihvatio da se nagodi, plati novac, ali oni imaju isto toliko prava da tvrdi da su se nagodili iz nekog drugog razloga, dodala je Smajlović.

