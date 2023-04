Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić je, govoreći za portal Pink.rs, pored brojnih tema kojih se dotakao, govorio i o trenutnoj situaciji na KiM, kao i očekivanjima kada je u pitanju formiranje Zajednice srpskih opština. On je ocenio da, ako se premijer prištinskih institucija Aljbin Kurti pita, do toga nikada neće doći.

Na pitanje, zašto je važno da Srbija istraje u dijalogu sa Prištinom, Orlić navodi da je mir elementarni preduslov za bilo kakav dalji napredak.

- Da ne dozvolimo da nas izoluju i donose odluke bez nas, kao što je bio slučaj u prošlosti, a mi još dodatno da budemo osuđeni na propadanje. To bi za Kurtija bio idealan scenario, najveći poklon koji bi mogao da poželi. Umesto toga, da mi nastavimo da beležimo ekonomske uspehe, postižemo napredak u infrastrukturi, jačamo i menjamo svoju zemlju, baš kao što smo je i promenili u odnosu na bedno stanje koje smo zatekli. Pri tome, svi znaju koje su naše crvene linije. I sam predsednik Srbije o politici koju smo odabrali da vodimo govori jasno i otvoreno, svima i svuda – kao što otvoreno govori o problemima sa kojima se suočavamo, tako i o svim potezima koje povlačimo, kako da se za svoju državu borimo i u budućnosti. Na identičan način govori o svemu i građanima Srbije, i svetskim zvaničnicima sa kojima se susreće i sastaje. Iskreno govorimo svima: da je dijalog jedini ispravan način da se traži rešenje, sve drugo značilo bi put u propast - ocenio je predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.

Govoreći o delovanju kosovske policije koja je prvo negirala da je umešana u slučaj ranjavanja Milana Jovanovića iz Žerovnice kod Zvečana, da bi zatim nekoliko sati kasnije saopštila da se je za pomenuto delo ipak osumnjičen kosovski policajac, Orlić navodi da više niko ne očekuje da će pomenuti policajac odgovarati za napad na golorukog Srbina.

- Ako su zlikovca koji je, bez ikakvog razloga, pucao na srpsku decu na Badnje veče, pustili da ide kući i optužili samo za “izazivanje opasnosti”, iako je reč o očiglednom, odvratnom i kukavičkom pokušaju hladnokrvnog ubistva - onda je sve jasno. Taj zlikovac je pucao na našu decu kao da su zveri i vidimo da nikakvih posebnih posledica nema. Sve je to, zapravo, deo Kurtijevog plana, plana njegovih esktremista, da Srbe na KiM dovede do zaključka da za njih tamo života nema. Taj mu se plan neće ostvariti. Snažna Srbija je najvažniji faktor odvraćanja od takvih namera, a poruka predsednika Aleksandra Vučića je u tom smislu jasna – nećemo dozvoliti nikakav pogrom našeg naroda. Iza te poruke i svoga predsednika danas stoji i cela Srbija - rekao je Orlić.

Na pitanje da li će Aljbin Kurti na kraju biti saglasan sa formiranjem ZSO, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije kaže da do toga, da se Kurti pita, neće doći, jer to nije njegova politika. Kurti, dodaje Orlić, još od vremena kada je bio u opoziciji, ponavlja da ZSO neće formitati nikada.

- Dakle, ako od njegove volje bude zavisilo, rezultat će biti kao i do sada - veliko ništa. Rekli bi ljudi, s pravom, da su uslovi da postignemo nešto nemogući. Ali na nama je da se borimo, nećemo da odustanemo - tu nikada nije bilo kalkulacija. Da je, zbog nemogućih uslova koje su mu drugi ostavili, po ovom pitanju Aleksandar Vučić hteo da kalkuliše, imao je milion i jedan način za to, i svi znaju da su drugi upropastili naše pozicije 2004., 2008., 2010., 2011… Ali on nije hteo da sve ostane na tome, već je izabrao da se bori, da pronalazi načine da sačuva mir i srpski narod na prostoru KiM, iako je tu borbu započinjao ni iz čega, ne od nule već iz ogromnog minusa. Kako bismo, ipak, izborili nešto za svoj narod i državu, sve vreme igrajući ''na petoparcu''. Tamo gde nemate prostora ni da se okrenete - on se snalazi, izvodi vešte driblinge. Kako je rekao ruski novinar Bavirin, Vučić poput velemajstora političkih borilačkih veština “žonglira stolicama”, dok ostali oko njega ni ne shvataju šta se dešava i kako mu uspeva. Oko njega samo, dok sve to radi, trče histerične veverice, koje navijaju da on propadne i kojima je jedini cilj da unište njega, makar time propala i cela Srbija - i to je sva njihova politika. To su vam ovi što se žale da im stalno nešto ne valja u Srbiji, u Skupštini… i “levi” i “desni”, koji priželjkuju samo fotelje i vlast za sebe - kaže Orlić.

Autor: Dubravka Bošković