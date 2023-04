Ministar Vučević otvorio izložbu 'Vojne kape i šlemovi od sredine 19. veka do danas': Ovo nas podseća koliko je slavna istorija naše vojske

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević svečano je danas otvorio izložbu „Vojne kape i šlemovi od sredine 19. veka do danas“ u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, koja je nastala u saradnji sa Ministarstvom odbrane, a u okviru obeležavanja Dana Vojske Srbije.

Tom prilikom, ministar Vučević izrazio je zadovoljstvo jer je u prilici da otvori ovu izložbu u nedelji posvećenoj obeležavanju Dana Vojske Srbije i ukazao na istorijski značaj obeležavanja Dana Vojske Srbije – 23. aprila koji je označio uspešni ustanak 1815. godine kada je Miloš Veliki pozvao svoju braću i sestru da se odupru teroru i okupaciji.

– Zato je 23. april odlukom naše države određen kao Dan Vojske Srbije, ali bilo bi nekorektno i nedovoljno prema slavnoj tradiciji, istoriji Vojske Srbije, ali i naše otadžbine da samo jedan dan u godini bude posvećen tom datumu, toj godišnjici ili nastanku naše Vojske. Zato Ministarstvo odbrane sa Vojskom Srbije, ali sa svima vama čitavu ovu nedelju posvećuje Danu Vojske kroz različite manifestacije. Juče smo u imali i fantastičan nastup ansambla “Stanislav Binički”, a evo danas kod vas u srpskoj Atini i evropskoj prestonici kulture u Novom Sadu otvaramo izložbu posvećenu delu vojničke istorije i tradicije – rekao je ministar Vučević.

Ova izložba, naglasio je ministar odbrane, podseća koliko je slavna istorija naše vojske i kako se naša vojska razvijala, a razvijala se kako se narod i društvo države razvijalo.

– Vojska je neodvojiv deo našeg naroda, ne samo društva, nego pre svega naroda. Imali smo istorijske periode kada nismo imali državu, imali smo istorijske periode kada smo gubili državnost sticajem istorijskih okolnosti, pritiskom većih sila, nekada i našim greškama, ali taj slobodarski duh koji je uvek bio nekako kanalisan ka narodnoj vojsci nije bio izbrisan i niko ga nije mogao ugasiti. Zato je prirodno da smo danas i svi zajedno i da, zahvaljujući sjajnom kolekcionaru gospodinu Kragiću, koji je nesebično podelio sa svima nama ono što je skupljao godinama na ponos ne samo njega i njegove porodice nego cele zajednice, cele države, još jednom vidimo kako se to razvila Vojska Srbije – istakao je ministar Vučević.

On je tom prilikom ukazao da ova izložba nema samo kulturološki karakter već i edukativni, ali i snažnu obrazovnu i vaspitnu komponentu.

– To je pitanje patriotizma, rodoljublja, ljubavi prema narodu svome, svojoj državi, to je pitanje i vaspitanja nešto što vam se od malena usadi ili prenese sa roditelja, sa očeva, majki, sa baka i deka ili prosto iz priča svog naroda, događaja, doživljaja, a danas naravno koristeći savremene medije. Kroz te nove tehnologije mladi naraštaji se upoznaju sa onim što se dešavalo i pre njih i što ih na neki način usmerava, obavezuje, šta i kako treba da rade u budućem periodu. I neka ovo izložba koja ima istorijski prizvuk bude posvećena budućim generacijama, neka to bude izložba posvećena najmlađima da bi oni spoznali kakvu štafetu nasleđuju i neka ih to na neki način usmeri i opredeli da sutra budu bolji od nas – rekao je ministar Vučević.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić istakao je da je Novi Sad grad kulture, mladih i nauke, ali i da je on od svog nastanka i grad vojske.

– Ova današnja izložba u Arhivu Grada Novog Sada je posvećena našoj vojsci i150 godina naše vojske se ovde predstavlja kroz izložbu i kapa i šlemova. One predstavljaju i simbol identiteta, predstavljaju i profesionalnost, disciplinu, tradiciju, pripadništvo oružanim snagama – istakao je gradonačelnik Đurić.

Kako je naglasio direktor Istorijskog arhiva Grada Novog Sada Petar Đurđev, pozdravljajući okupljene, reč je o najbolje opremljenom objekat za čuvanje arhivske građe na prostoru „od Budimpešte do Istanbula“.

– Za ovih sedam godina uspeli smo da ovo postane jedan novi, kulturni centar Novog Sada. Vidimo da ti impulsi našeg kulturnog delanja dosežu do toga da smo danas dostojni saradnje sa Ministarstvom odbrane.

Pokazali smo da u toj sinergiji Ministarstva odbrane, Grada, ustanove kulture i privatnog sektora možemo da pokažemo nešto što je bitno za naše kulturno nasleđe, jer Srbin i vojnik kao da su sinonimi. Srbin i vojnik, kao da su dva pojma koja su duboko povezana i koja su jedan drugog ustrojila i formirala naše kulturno nasleđe, tradiciju i istoriju – rekao je direktor Đurđev.

Na izložbi, čiji je autor Zoran Veljanović, predmeti su deo kolekcije novosadskog kolekcionara Dejana Kragića, a izložba prikazuje i više desetina muzejskih predmeta koji su hronološki složeni po periodima, državama i rodovima.



