Govoreći o izgubljenim izveštajima Saveta Evrope iz 1999. godine kada se odigralo bombardovanje Jugoslavije, Miletić navodi da je nemoguće da tako važni dokumenti nestanu. On navodi da je nekome bilo u cilju da se oni sklone, da ne bismo imali uvid u strahotu koja je učinjena na našem tlu.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić rekao je da mnogi izveštaji od bombardovanja ne postoje, odnosno, vode se kao nestali.

- Bacane su kasetne bombe, sa osiromašenim uranijumom. Oni su trajno želeli da unakaze narod, Evropu. Trajno su gledali da onesposobe tu rutu. Nekada se pitam, kako je moguće da se ti ljudi ponašaju ovako bahato?! Rusi ravnaju teren isto, to su enormne količine bombi, a to je po meni krajnje neodgovorno - priča on.

Kako je dodao, u Ukrajini je bačeno mnogo bombi, što može biti trajna posledica za opstanak narednih naraštaja.

Analitičar Branko Radun navodi da je u periodu kada su izveštaji pisani, ekologija nije bila veliki greh, a to je sada, dodaje, vodeća tema.

- Kao u filmovima policijskim, nestaju dokazi, a ako njih nema, nema suđenja. Ono što je bitno reći, kada se desilo bombardovanje koje je bilo zločin... Nelegitimno u svakom smislu, mi smo dosta govorili o nekim stvarima koje nažalost nisu otišli u svet, a sa ovim izveštajima je slična stvar - dodao je Radun i istakao:

- Ono što je ekološki ugrozilo sredinu, je bombardovanje Petrohemije u Pančevu i rafinerije u Novom Sadu.

