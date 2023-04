Eskobar dao rok za predloge za formiranje ZSO: To je postojeća pravna obaveza, i mi je podržavamo

SAD očekuju da Beograd i Priština ponude vremenski okvir za punu implementaciju Ohridskog sporazuma i inicijalne predloge za formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), poručio je specijalni izaslanik SAD za zapadni Balkan Gabrijel Eskobar i ocenio da je krajnje vreme da se formira ZSO.

"Očekujemo inicijalne predloge za formiranje ZSO, ali takođe očekujemo i neki vremenski okvir za punu implementaciju Ohridskog sporazuma. To znači da sve strane moraju da dođu pripremljene'', rekao je Eskobar.

Komentarišući to što na 10. godišnjicu potpisivanja Briselskog sporazuma još nije formirana ZSO, Eskobar je rekao da se slaže sa ambasadorom SAD u Srbiji Kristoferom Hilom u oceni da je krajnje vreme da ona bude formirana.

''On je u pravu. To je postojeća pravna obaveza, i mi je podržavamo. U prošloj godini videli smo pozitivne signale u tom smislu, pre svega zbog podrške međunarodne zajednice. Skorašnji sporazum na Ohridu daje jedan vremenski okvir koji strane treba da koriste kako bi se dogovorile o ovom sporazumu, uključujući i ZSO. Govorimo o početku maja, kada će strane govoditi o ovome i drugim postojećim obavezama'', kazao je Eskobar.

Na svoju raniju konstataciju da će ZSO biti formirana ''sa ili bez Kurtija'', on je rekao da ZSO jeste deo Briselskog sporazuma i dogovora u Ohridu, kao i evropskog plana, i da je to nešto do čega će svakako doći.

''Pitanje je samo dokle prištinska vlada želi da prihvati, odnosno prigrli postojeće obaveze, i da nastavi dalje. Ja sam rekao da sam voljan da pomognem da se stvori dijalog, kako da ovo bude pobednički put za obe strane. Mislim da ovde ne treba da postoji konflikt, već da samo postoji obaveza'', rekao je Eskobar.

Naveo je da nije na SAD da odluče po kom modelu će ZSO biti formirana, i da je to na stranama koje učestvuju u pregovorima.

''Predstavnici EU su dali nekoliko predloga koji su u skladu sa pravilima EU i ustavnosti Kosova, ali dve strane treba da odluče šta je najbolje za njih'', zaključio je Eskobar.