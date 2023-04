Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovovao je danas u Valjevu otvaranju fabrike nemačke kompanije ''Bizerba''.

Predsednik Srbije Aleksadar Vučić istakao je da je razmišljati lako, delovati teško, a ponašati se kako neko misli, najteže, istakavši da je to način poslovanja pomenute Nemačke fabrike.

- Bicerba je uvek verna sebi, i posluje po tradiciji. Od kada je Andreas prodao kompaniju porodici Kraut, Bicerba je donela radost nama u Srbiju, i beskrano smo zahvalni proodici Kraut, kao i svima koji su radili na ovom projektu. Mi smo pre godinu dana položili kamen temeljac, i obično ljudi misle da se to radi pre ili posle izbora, a od svega toga malo kakvog rezultata bude - rekao je Vučić.

Ovo nije samo bitno zbog plata, već je ovo mesto zbog kog će Valjevo imati više novca. Ovde dolazi još jedna fabrika, pa će po završetku puta Valjevo imati prednost u odnosu na druge krajeve Srbije, naveo je predsednik.

Vučić je potom dodao da se očekuje i železničko čvorište koje će biti u Valjevu.

- Čujem često kritike za opštu bolnicu. A za razliku od ovih pre nas, mi radimo idejni projekat. Kasnimo tri meseca sa tim, jer smo morali da ga menjamo. Ali, gradimo više od toga što smo hteli, koštaće oko 90 miliona evra - najavio je Vučić.

Predsednik se potom uahvalio Andreasu koji je uložio veliki npvac u izgradnju Bicerbe, dodajući da Srbija veruje u ovaj posao.

- Ono što bude proizvedeno u Valjevu, biće najbolje na svetu. Uz srpsku pamet, naravno - naveo je Vučić.

Vučić je, komentarišući solarne panele, istakao važnost okretanju ka zelenoj agendi.

- Neko se zapitao, jedan komentar sam čuo... Neko je rekao kako je Andreasov govor bio dug, ali to je dokaz koliko je on truda uložio. Znamo da za njega nema veće radosti i obaveze za njega. On je samo želeo uz izraze zahvalnosti da pokaže koliko to njemu znači. Jer posle godina i decenija, propadanja ovog kraja, kako za Beograd, tako i druge zemlje, u Valjevo, i kolubarski okrug se vraća nada da mođemo da živimo i da radimo bolje. Želim da vas obavestim da nemačke kompaije danas zapošljavaju više od 80 hiljada ljudi, a nadam se da možemo da dođemo do brojke od 100.000. Hvala gospođo Konard što ste nam pmagali u svemu ovome - rekao je predsednik Srbije.

Nemačka ambasadorka u Srbiji Anke Konard istakla je da je danas veliki dan, jer Bizerba ističe mogućnost za zapošljavanje vrhunskih stručnjaka.

- Instaliraće se sistemi solarnih panela, radi snabdevanja električne energije, kao kod mnogih drugih Nemačkih kompanija u Srbiji. Bizerba se uklapa u zelenu agendu. I biće važan ekonomski faktor u regionu - rekla je Konard.

Hvala vladi Srbije na kontinuiranom zalaganju - rekla je Konard, pa dodala da je u pitanju prodična firma, kao i moge druge Nemačke fabrike u Srbiji.

Konard je potom dodala da preduzeća cvetaju samo ako rade na ovaj način, i zahvalila se predsedniku Srbije na svemu štp je uradio po pitanju otvaranja ove fabrike.

Direktor kompanije Andreas Kraut istakao je da je danas veliki dan za Valjevo. On je istakao da je pre dve godine, zajedno sa predsednikom Srbije, dogovorena ova investicija, kada su i pred medijima stajali na istom mestu kao danas.

- Na konferenciji za štampu smo saopštili da ćemo investirati u novi proizvodni pogon. Tada smo predstavili vizuelizacije i slike kako će nova zgrada izgledati...Mislim da smo ispunili obećanja, ovo je postala fantastična zgrada na koju možemo biti veoma posebni. Rado se sećam tog dana, to je bio početak uspešnog projekta. Gradnja i projekat za nas predstavljaju dimenziju koju do sada nismo imali. Uložićemo 21 milon evra, a odluka za projekat i Valjevo, prema mom mišljenju, jeste bila prava odluka. Proverili smo mnogo opcija, a vidimo da smo na pravom mestu - rekao je Kraut.

Kako je dodao, pre dve godine, na praznom zemljištu, nalazio se šator, bez ulice do placa, a danas, posle 30 meseci, na ovom mestu nalazi se pravo zdanje.

- Bizerba projektni tim sastoji se preki 20 članova iz nemačke, ali i onih iz Srbije - naveo je on.

Uradili ste fanstastičan posao, i hvala svima na radu i putu koji smo prešli zajednički. Do sada smo već mogli da zaposlimo 60 odsto zaposlenih iz Valjeva i regiona Valjeva, a taj broj raste iz dana u dan, dodao je Kraut.

Montaža i logistika ističe se savremenim postrojenjima i sistemima, kao i fleksibilnošću. Pored toga na raspolaganju su kancelarijsk prostorije i udobne prostorije za pauzu - rekao je Kraut.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je imao priliku da tokom obilaska porazgovara sa čelnicima fabrike, kao i sa radnicima koji su došli iz raznih krajeva Srbije.

- Od četvrtog maja bi ovde trebala da bude uvedena linija autobuska. Naša je obaveza da završimo i saobraćajnicu. Kada govorite o Valjevu, pošto sam pročitao sve šta su drugi što ne misle isto govorili, samo ih upitate: "Stvarno? Koliko ste dugo putovali iz Beograda i Valjeva?" Sada će to biti moguće za 50 minuta. Pogledajmo samo napredak u platama... Tek će da bude napredak. Bizerba je nešto što će napraviti ozbiljan napredak - rekao je Vučić.

- Radimo bolnicu na 77 000 kvadratnih metara i uložićemo u to 19 miliona evra, 15 miliona evra u halu i sad završavamo dokumentaciju. Stvari se kreću napred, dolazi gas do 15 oktobra do Valjeva, samo je pitanje dal ste pošteni da to priznate - rekao je Vučić.

- Do 15. oktobra stiže gas - najavio je predsednik Srbije.

U razgovoru sa čelnicima, predsednika su interesovale vage za operatore.

- Ovo su najbolje vage! Možemo da merimo koliko čega smemo da jedemo - našalio se predsednik Vučić.

Ceremonija otvaranja fabrike počela u 12 sati.

Bizerba je jedan od globalnih lidera u proizvodnji vaga, kao i dobavljača hardverskih i softverskih rešenja iz oblasti tehnolohije vaganja, sečenja i etiketiranja.

Radovi na izgradnji fabrke Bizerba počeli su u martu prošle godine i tada je najavljeno da će u njoj raditi oko 400 radnika, a investicija je vredna više od 33 miliona evra.

Novi proizvodni pogon Bizerbe u Valjevu prostire se na oko 11.000 metara kvadratnih i u prvoj fazi biće zaposleno oko 300 radnika, a prosečna neto plata, kako je ranije najavio predsednik Vučić, iznosiće više od 1.100 evra.

Prodična kompanija Bizerba osnovana je 1866. godine u Balingenu, malom mestu u Baden-Vinterbergu.

Predstavnici kompanije su rekli da projekat u Valjevu predstavlja dimenziju koja do sada nije viđena u istoriji Bizerbe. Konačna veličina objekta, koji se sastoji od montažnog, logističkog i administrativnog prostora, iznosiće približno 11.000 metara kvadratnih.

Administrativni deo koji će se prostirati na 2.000 kvadrata zauzeće najmanje prostora.

Za konstrukciju je bilo potrebno više od 340 prefabrikovanih betonskih delova, uključujući stubove i grede.

