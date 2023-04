UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić o situaciji u Krušiku: Prosečna plata je 65.000 dinara! Neki će zahtevi biti ispunjeni, a neki neće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas otvaraju fabrike Bicerba u Valjevu.

Vučić je nakon otvaranja fabrike, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da Valjevo prvi put dobija brzu saobraćajnicu i defakto vezu sa Beogradom.

- Da to nisu izgradili? Kada pravite velike promene, oni koji traže samo problem, vide samo ono što niste stigli da uradite. Fabrike donose zdrave prihode Valjevu i vraćaju ga na industrijsku mapu Srbije - naveo je Vučić.

On je podsetio da je kamen temeljac stavljen kada je malo ko hteo da dođe u Srbiju, pre godinu dana. Zadužili su nas i nikada to nećemo zaboraviti.

Upitan o situaciji u Krušiku, Vučić je rekao da ta fabrika bila uništena pred dve ili tri godine i to zahvaljujući iz inostranstva.

- Krušik neće biti uništen, plata je povećana za 19.3 odsto i prosečna je 65.000 dinara. U kojoj su to zemlji plate i penzije povećane u većem procentu od inflacije? Ima u Srbiji - istakao je predsednik Srbije.

Kako je dodao, neki će zahtevi biti ispunjeni, a neki neće.

- Slušao sam kako je tu SNS sve zaposlio, a sada podržavaju i SNS kad štrajkuje. Ne može iz laži u laž. 494 radnika iz Krušika svakoga dana nije na poslu. To niko ne sme da kaže, ja smem jer se ne dodvoravam nikome. Mislite da to neko može da kaže. Uradio sam za Valjevo ono što svi od 1945. do danas nisu - naglasio je Vučić.

