Premijerka Srbije sa irskim kolegom o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je sa premijerom Republike Irske u Dablinu Leom Varadkarom razgovorala o unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje i da su dogovorili uspostavljanje mehanizma saradnje na razvoju inovativne ekonomije i razmene znanja.

Brnabić je za Tanjug rekla da je razmena usluga između Srbije i Irske u prošloj godini porasla za 32 odsto i prešla 500 miliona evra, a da je tome najviše doprineo jak IT sektor Srbije, ali takođe i, kako je rekla, tradicionalno i svetski poznat IT sektor i generalno tehnološki sektor Irske.

"Razgovarali o tome kako na tim osnovama možemo dalje da gradimo našu saradnju i načelno smo se dogovorili da napravimo jedan mehanizam saradnje na razvoju inovativne ekonomije i razmeni znanja. Mi smo to nazvali dijalog o inovativnoj ekonomiji", rekla je Brnabich koja boravi u dvodnevnoj poseti Republici Irskoj.

Ona je navela da će po povratku u Beograd krenuti da se radi na uspostavljanju takvog mehanizma i da komunikacija bude češća i redovnija na tehničkom nivou.

"Mi zaista imamo mnogo toga da naučimo od Irske ali postoje stvari koje Irska može da nauči od nas", rekla je Brnabić.

Brnabić je prenela da je imala dobar sastanak i sa ministrom za zapošljavanje preduzetništvo i trgovinu Sajmonom Kovenijem, koji je pre nego što je postao ministar za trgovinu bio ministar spoljnih poslova, i koji je upoznat sa situacijom u Srbiji i regionu.

"Pored ekonomskih tema bio je zainteresovan i za dijalog Beograda i Prištine i uvek nezaobilazne teme sankcija prema Ruskoj Federaciji", rekla je Brnabić.

Kako je navela, "objasnila sam našu poziciju, a zbog svoje istorije rekla bih da Irska može malo bolje nego drugi u Evropi da razume našu poziciju".

Ona je istakla da postoji to otvoreno pitanje koje je sveprisutno, podsechajuchi da je to rekao i predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Švedske.

Pitanje zašto nismo uveli sankcije ostaje tema na svim sastancima, rekla je premijerka.

Takođe, dodala je da je imala koristan sastanak sa predstavnicima razvojne agencije Irske koja je pandan Razvojnoj agenciji Srbije.

"Oni su napravili razvojnu agenciju Irske koja se samo bavi privlačenjem stranih direktnih investicija, i agenciju koja se bavi samo podrškom domaćim kompanijama", rekla je premijerka.

Kako je objasnila, oni na taj način prave ekosistem, i to je ono što mi možemo da repliciramo na neki način u Srbiji, i da vidimo kako naša ekonomija može da raste još brže i na taj način.

"Mi jesmo jedni od svetskih lidera u privlačenju direktnih investicija, a to se nije promenilo uprkos izazovnim vremenima i krizi u Evropi i svetu", poručila je Brnabić.

Ona je rekla da je dodatna podrška domaćim kompanijama moguća institucionalnim putem.

Brnabić se takođe sastala sa generalnim menadžerom za razvoj softvera u važnoj automobilskoj grupaciji "Jaguar i Lend Rover" Džonom Kormikanom, koga je pozvala da dođe u posetu Srbiji.

"Imala sam priliku da predstavim šta je to do sada Srbija uradila u smislu istraživanja, razvoja i upotrebe veštačke inteligencije u automobilskoj industriji. I da kao što je to uradio nemački Kontinental otvore neki tehnološki razvojni centar u Srbiji", rekla je premijerka.

Takođe, dodala je, "daleko smo od toga", ali d aje dobro da smo imali priliku da predstavimo šta radimo.