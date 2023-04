BRNABIĆ NAKON SASTANKA SA PREMIJEROM IRSKE: Radujem se jačanju saradnje Srbije i Irske u godinama koje dolaze (FOTO)

Premijerka Srbije Ana Brnabić, sastala se danas sa premijerom Irske, istakavši da je sa njim imala i više nego uspešan sastanak.

Razgovarali smo o različitim načinima na koje možemo poboljšati našu bilateralnu saradnju. Akcenat je bio na modernim tehnologijama, s obzirom na to da je naš IKT sektor u konstantnom porastu, dok je Irska tradicionalno izuzetno moćna u oblasti IT industrija.Razgovarali smo o formiranju mehanizma saradnje i i razmena znanja dve zemlje u oblasti inovativne ekonomije. Tokom našeg razgovora taj mehanizam nazvali smo dijalogom o inovativnoj ekonomiji.Radujem se jačanju saradnje Srbije i Irske u godinama koje dolaze, s obzirom na to da Srbija može mnogo toga naučiti od ove predivne zemlje, a sigurna sam da i Republika Irska može naučiti ponešto i od nas - napisala je Brnabić na instagram profilu.

