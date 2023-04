Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras za TV Prvu da će izbori na KiM biti užasan dan za demokratiju, težak dan za srpski narod, i dan kada će zvanično biti obelodanjena sramota Evrope i sveta.

IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI

- Zašto Srbi ne učestvuju? Oni su napustili institucije, ne zbog hira, i jer su ljudi blesavi, već zato što su protivpravno smenjeni Đurić, Teodosijević, jer su hapšeni Andžić, Trajković... Pucali su na Srbe, decu od 11 i 20 godina. A zatim, sada pucali i na Jovanovića koji je kriv jer je nosio šerpe i lonce na Mitrovačku pijacu - rekao je Vučić.

Kako je dodao, Srbi su rekli da će se u institucije vratiti i biti na izborima kada se implementira ZSO.

- Ovo je sramota Kvinte. Oni će da održe izbore, da lažu... Srbi će opet biti krivi. Sramota je da neko ne zna razliku između legitimiteta i legaliteta - naveo je Vučić.

- Oni su rekli da je problem jer nema pluralizma. I onda su dve godine maltretirali Srbiju da hoće plava, pa bela platna na izborima. Pa nisam smeo da se pojavljujem da otvaram fabrike... To je bilo maltretiranje spolja, uz pomoć opozicije... Na kakve izbore se izlazi u nedelju? Jablanović se povukao. Oni imaju još jednog kandidata, ali ne želim o tome da govorim, i ušao bih u nešto za mene problematično.Nemamo srpskog kandidata ni u Leposaviću, Zubinom potoku i Leposaviću. U Zvečanu sada kao da nemamo. Tu su kandidati Kurtija i Tačija. Albanaca u Leposaviću je upisano 300, od 15.000. Ali oni ne žive u Leposaviću, tu živi njih 70. Imaće maksimalno 2 odsto izlaznost. U Kosovskoj Mitrovici će da dovuku sve moguće da bi nakarikali do 3, 4 posto. Zvečan dva posto... Nigde preko 3 ili 4. I to će biti legalno i legitimno? - navodi Vučić.

Sram ih bilo, i pri tome, zamislite da mi to uradimo i da kažemo da u Novom Pazaru, gde živi samo dvadeset odsto Srba kažemo da je nešto legitimno, pita se Vučić.

- Oni to rade jer moraju tzv. Kosovo da podrže, a da Srbiju sruše, a ja to neću dozvolti - dodao je Vučić.

Kada drugog neko bude predstavio iz srpskog upravljačkog tima, Kurti će da pristane, ali će reći da na severu nema opština koje hoće to da prihvate, objasnio je potom predsednik.

- Sve su to podli i prljavi trikovi. Isto kao nameštanje u Savetu Evrope. Zna to Lajčak, Borelj, svi oni... Da li Srbi greše, što kaže Fiola? Treba da se stidi svake reči koju je izgovarala u ovoj zemlji. Počev od Nedeljica... Bilo je tu naivnih Srba koji su poverovali u njene priče... Shvatili smo da od ZSO nema ništa. Pitanje do kada ćemo mi da budemo fini i pristojni. Ne znam zašto me zovu 2. maja. A ako ne odem, onda će da bude da bežim. Na kraju će morati da se sve što rade dokaže i pokaže... Ova žena sa Islanda kaže da nikada nije videla ovakav pritisak. Ta agenda je takva... Daćemo im viznu liberalizaciju... - nastavlja predsednik Vučić.

Kako kaže, predstavnici Prištine, biće nagrađeni i gradonačelnicima opština, ali srpski narod poručuje da su svesni i da je na snazi prava okupacija, i neće prisati na to.

- Biračka mesta su u policijskim stanicama, jeste li vi to nekada čuli? U njihovoj blizini, biće 65 pripadnika KFOR-a, spremni da intervenišu. isto tako i pripadnici Euleksa... I to samo u Kosovskoj Mitrovici. Biće i njih u civilu, da bi mogli da priskoče u pomoć. Nekoliko birača će se naći. U Severnoj Mitrovici nekoliko, i u ove tri opštine nekoliko... Glavno pitanje je jel Beograd pretio Jablanoviću. Pa nijem poslušajte njegovu izjavu. Vi ste ti koji to radite svakoga dana, da uništite narod, pa neće moći gospodo, ovo neće moći. Sve što sam rekao, to sma mislio.Videli ste šta sam rekao Šveđanima. Napao da uvedem sankcije, i samo to... Dosadilo mi je to pitanje. Ja stanem, spustim glavu, podignem glavu... - rekao je Vučić.

Uvek kađem da naša zemlja ima politiku, suverenitet i da čuva svoje interese, naveo je predsednik Republike Srbije.

- Nekada bih slatko opsovao, ali ne mogu, moram da vodim o interesima, inesticijama... Ali da prećutite na ovo, da ne kažete ništa, nemoguće je. Ovo će ući u istoriju svetske blamaže, koja će ikada da se dogodi. Ti ljudi ne žive gore, a oni su kao legalni i legitimni. Pozivam narod KiM da budu mirni, da ih ne pogledaju, da vide samo prezir. Da ih ne napadaju ni na jednom mestu, neka oni svoj prljav posao obave. Onda ćemo da vidimo koliko će da lažu za ZSO, a i prstom nećemo da mrdnemo za ovo - rekao je predsednik.

Sporazumi viđe nisu sporazumi, kao da su ih sa drugima pravili, rekao je Vučić dodajući da su nas sve vreme lagali, i to planiraju da nastave.

- Shavtili smo da je vrhunac demokratije kada na izbore izađe dva posto, kada se izbori održavaju u policijskim stanicama.... I kontejnerima, policijskim. Nama to nameće teške stvari, probeme, znamo da ne možemo da sprečimo njihovo članstvo u Savetu Evrope. Oni su meni svi rekli da ZSO ide prva, a onda ono što sam ja rekao. Pečati, tablice, diplome... I sve bismo mi ispunili, samo da su oni ispunili ZSO. Oni su mene lagali od početka, Srbiju isto, i oni znaju d alažu. Ja im ne verujem više ništa. Svee vreme je bilo pitanje kako d aunize Srbiju - dodao je Vučić.

Oni žele da iskoriste momenat rata u Ukrajini kako bi unizili jednu malu zemlju, kaže Vučić, pa dodaje:

- Ovde je sve dozvoljeno. Ovde nema nikakvih pravila. Meni to diplomatski predstavnici kažu. Oni računaju da Srbi neće izdržati pritisak i da će odustati. E pa neće. Kome ćete vi da pričate o demokratiji? Kažu da je problem velike investicije Kine i Ruske Federacije od prošle godine... Evo ja sad ćutim, i ja kažem, reci mi jednu. A kaže on, mnogo ih je... Onda ćutim 60 sekundi. I Čekam, on posle 40 sekundi ne zna šta da kaže. Kaže ima bilbord! I svi znate o kome govorim i kada se to desilo. Kako vas nije stid da tako lažete? - rekao je Vučić.

Ja sam glavna tema, jer znaju ko je danas najjači na političkoj srpskoj sceni, podvlači predsednik.

- Svaki od tih ljudi je u mnogim stvarima bio darovitiji ili talentovaniji od mene. Milošević i Tadić beskrajno šarmantniji od mene, Koštunica vrstan pravnik, ali, po rezultatima, na kraju, teško da bi mogli da kažu da su bili uspešniji. Nije dovoljan talenat, lepota, šarmantnost. Mene interesuje nešto drugo. Rekao sam da nisam budala i da ratujemo sa NATO je besmisleno i glupo. Ludački je da rizikujem život mog sina, i vašeg sina, i daću sve da sačuvam živote. Šta je sledeći korak, ako mogu da se održavaju izbori? Da proterujete? Kod mene neće biti: "Stani, vrati se, pa telefonski pozov". Mene da ucenjujete opstankom i ostankom na vlasti nećete. To me ne interesuje, interesuje me šta mogu da uradim za moju Srbiju. Briga mene za te velikane... Ne znam koliko ih je, to s emnoži ko roj pčela. Mnogo su oni veliki za nas, ali smo i mi snažniji i veći nego što smo bili, i ne bi vam bilo lako, kao što vam je onda bilo lako. Ćute za zamalo ubijenog Jovanovića, pa decu... Pa kažu "incident". Je li? Rada Trajković je bila na administrativnoj granici dva sata, i to je bio skandal! - rekao je Vučić.

Moja poruka njima je: Ko Boga vas molim nemojte to da radite, ne testirajte moju ozbiljnost i spremnost da sačuvam Srbe i svoj narod, rekao je Vučić.

PROIZVODNJA ORUŽJA

Povodom navodnog slanja oružja Ukrajini, Vučić ističe da ljudi treba da znaju da kada se oružje proizvodi, a da li će deo tog oružja završiti u Rusiji, Ukrajini ili Sudanu, to je sigurno, jer se koristi tamo gde se ratuje.

- Da bi radnici Krušika prestali da štrajkuju, oni moraju da rade. Te fabrike moraju da rade, da proizvode... Da bi dobijali plate, moraju da proizvode. Tamo je sad prosečna plata 65 hiljada. Nije mnogo, nije malo. Mi smo njih saslušali, deo smo prihvatili, deo nismo mogli. Ali su prestali da štrajkuju. Taj čovek Orbović zna šta može, šta ne može. Sa radnicima iz Zastave sam imao teške razgovore, ali su znali gde je granica. Nisi ti tu da vodiš političke ustanke, nego za radnička prava. Ako preteraš, gubiš i ono što si imao - priča Vučić.

Mi sada preko 200 oruđa pravimo za našu armiju, objašnjava predsendik.

- Danas mi sole pamet, o bolnicama. A šta su oni urradili za Valjevo? Mi krpimo rupe, ali napravili smo trake u oba smera. Čovek pre neki dan zaspao na putu, i ja sam kriv za to. Najlakše je da se opsuje majka Vučiću za Valjevo sam krv propljuvao za tu brzu saobraćajnicu... Moji ljudi iz predsedništva pričaju sa ljudima iz okolnih mesta, da bismo imali taj put - objašnjava Vučić.

Vučić kaže da Srbija zemljama širom sveta prodaje municiju, o Srbija je svesna da to oružje može da završi u Rusiji ili Ukrajini.

- Zato sam rekao da ćemo mi sve da kupimo, sve što proizvedemo. Pozivam ljude da dođu u subotu. To će biti najlepši prikaz, to se do sada nije videlo u našoj zemlji... Naši vrabci ubice, pegazi naši, dronovi iz privatnih kompanija. Imaćemo preko 50 modernizovanih tenkova. Mi smo tenkovska sila... Ponosan sam što nam se 1.700 ljudi prijavilo. Videćete 600 specijalaca koji će biti u stroju. Pa ćete da vidite preko 70 oklopnih vozila, tamvane, ognjeve. I modularne i digitalne. Naše Nore... Moje omiljeno protivavionsko oružje... - kaže Vučić.

Sve je to ovaj narod iradio prethodnih godina, jer smo više radili i gradili, priča Vučić.

EPS

Govoreći o EPS-u i štrajkovima, Vučić ističe da sve opozicione stranke, koje ne znaju šta da rade sa sobom, dolaze u Lazarevac kako bi se slikali.

- Ovde je reč o nečemu važnom. O ozbiljnom prijektu reforme. Kao kad Zvezda dovede Kampaca, Partizan Nanelija... Mi doveli Ristan, Norvežane... Svaki dan maltretirm čoveka. Napravimo taj odbor, vlada da nema sa tim dodira, i čim to krene, EPS se kritikuje. Oni znaju da bi ga privatizovali. Para imamo 4 ipo milijarde evra na računu. To je naša sigurnost... Imamo gas u rezervi. Mi sebe obezbeđujemo. Sve što je neophodno... Jer ide teška godina - rekao je predsednik Republike Srbije.

PLATE I PENZIJE NEĆE PADATI

- Priznajte sebi da malo bolje živite, da idete auto-putevima. Budite fer... Ljudi imaju više godišnjih odmora... Mi nemamo slobdno mesto na letu za Malagu. Za Uskrs. I za prvi maj će da bude lepo vreme, ima da s eputuje hvala Bogu - rekao je Vučić, pa se dotakao plata i penzija:

- Danica Popović kaže da će da padnu plate i penzije. Ta žena je plagijator. Ona inače zna dosta o ekonomiji. Hajde da analiziramo. One bi padale da imamo niže stope javnog duga. Mi nemamo čašćavanje glasača, a sada nema kampanje, osim ako budu tražili kasnije izbore. Mi smo u donjem delu... Srbija će završiti godinu na 55 odsto. Mi se ne igramo, samo punimp rezerve kao hrčci. Kurs se više od 10 godina ne menja, i tako je to kod ozbiljnih država. Kod nas će plate i penzije da rastu. Ja sam čovek koji ih je smanjivao, i obećao narodu da će biti bolje. Znao sam da se rak ne leči andolom, nego hemoterapijom. Penzije ćemo značajno da uvećamo, i nadam se da ćemo d aih uvećamo između 13 i 14 posto. Na ovih 21 odsto, koliko imamo sada. To će biti pre kraja godine. Minimalno povećanje će biti 12 odsto - rekao je Vučić, pa nastavio:

- Brine me smanjenje stope rasta, da bar prvi kvartal završimo na nuli. Ako bismo u narednoj godini imali manju stopu rasta, pristigli bismo mnoge evropske zemlje - priča Vučić.

Kako kaže, i plate će rasti, ali u normalnim uslovima, i sa realnim ciljevima. Vučić dodaje da se plate ne mogu podizati onako kako se nekom prohte, jer o državi mora da se vodi računa.

Prošla je era samoupravljanja i socijalizma. Ne mogu pare iz ćupa - rekao je predsednik.

OPOZICIJA

Komentarišući izjavu Zorana Lutovca, Vučić kaže da se legitimitet proverava na drugi način, a to se radi putem istraživanja, koja oni, očigledno ne čitaju.

- Kažu ljudi u Srbiji da ja nisam šarmantan, zgodan, lep, fin ni dopadljiv, ali i oni koji me ne vole me poštuju. Ne možete da nađete nikoga ko će da kaže da sam lenj, da se ne borim, i da razultata nema. Ljudi kada dolaze na glasanje donose odluku o svojoj deci, a ne o meni. Zamislite drđavu koju će da vode Obradović, Stamenkovska i ostali? Ako Lutovac kaže da je sporan moj legitimitet, a pre tri dana da hoće nešto da razbijaju. Ako hoćete, pomoći ću vam, da se ispita moj legitimitet. Potrebno je da se poslanici izjasne, da se ide na referendum. Potrebno je 165 poslanika. Dođite do polivine potrebnih, ja ću vam obezbediti još 85. Samo nemojte da se žalite upravi što ste sve izbore izgubili. Ja sam predsednik dok me narod bude hteo. Kad budu stvarno mislili da sam lopov, kriminalac, da neću da se borim, ja to neću biti. Ali se neću sklanjati, jer sam se 10 godina borio za moju zemlju - objašnjava Vučić.

Kako kaže, sada je na meti opozicije Ana Brnabić, jer podržava politiku kakvu on sporovodi.

- Kao pokaznu vežbu su uzeli Anu Brnabić, za svakoga ko bi bio u svog predsednika i pokazao neku dozu odanosti jer je to u savremenom svetu ne postoji, svi brinu samo o sebi. Pošto Ana pokazuje da je u stanju da ponekad kaže nešto, pošto ja ne mogu svaki dan da reagujem na sve izmišljotine, onda uništavaj Anu Brnabić, ne zato što će ona da promeni svoj stav, već da bi svako drugi shvatio kroz šta mora da prođe ako ne bude loše govorio o Vučiću. I to vam je onaj nivo površnosti i neznanju gde vam najgori đaci i najveći lenjivci, drže predavanja obrazovanim ljudima. Ja sve te ljude znam sa fakulteta, oni su svi bili gori od mene. Svakog dana ja slušam sve najgore - da sam krezub, pijanac, smeta im što volim vino. Važno je da samo po svaku cenu mržnjom dobijete poverenje ljudi, ali to ne ide. Zato evo vam izbor, 85 potpisa, ja ću da zamolim poslanike SNS-a da se izjasne i idemo na referendum - naveo je Vučić.

U taj rezultat sam siguran, znam građane, narod, za razliku od njih, siguran je Vučić.

- Da nam olakšaju kampanju, da osiguramo narodu još 4 godine mira i prosperiteta. Ja znam kakav će rezultat da bude, ja znam naše građanje. Neka narod odluči - rekao je Vučić.

- Kako kaže o EPS-u pričaju ljudi, Veselinović i Ćuta koji su pre samo godinu dana tražili moju smenu i da me ubiju, jer sam samo hteo da sačuvam ugalj. A sad idu na protest zbog rudnika uglja u Kolubari. Pa koga vi zavitlavate, samo da se negde nakačite da dobijete neku crkavicu glasova. A moji snovi vezani sa Srbiju su veliki - rekao je Vučić.

