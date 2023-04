VUČIĆ O IZBORIMA NA KIM: Srbi ne učestvuju na izborima jer im je dosta maltretiranja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori na TV Prva o najvažnijim pitanjima za Srbiju.

On je govoreći o izborima na KiM kazao:

- Biće jedan težak dan za srpski narod i užasan dan za demokratiju. Dan kada će zvanično biiti obeležena sramota Evrope i sveta zbog onoga što su organizovali i što čine - rekao je Vučić.



Objasnio je i zašto Srbi ne žele da učestvuju na izborima.

- Srbi su napustili institucije ne zbog svog hira, već zato što je protivpravno smenjen Đurić, osuđen Teodosijević, zbog hapšenja, što su prvi put pucali na Srbe, pa onda i u Štrpcu na dečiću, pa sada i na Jovanovića. Posle svih pritisaka, izgradnje 4 baze na severu, svakodnevno maltretiranje vezano za tablice, provociranje Srba, oni su rekli mi 9 godina učestvujemo na izborima, a vi 10 ne formirate ZSO. Oni su rekli vi formirajte - mi ćemo da učestvujemo na izborima. Ovo je sramota Kvinte što se dešava. Oni će da održe izbore i da ih podrže. Ovde nema ni legaliteta.

Kako kaže kada smo 2020. imali izbore, govorili su nam iz Evrope i Kvinte da nisu dovoljno demokratski, iako je izašlo skoro 50% ljudi.

- Ono što imaju oni u redovnim prilikama je manje od toga,. Oni su rekli da je problem u tome što kako kažu nema pluralizma. I onda su dve godine maltretirali Srbiju, tražili bela, plava platna, da se ja ne pojavljujem. To šikaniranje građana Srbije je trajalo dve godine, uz podršku neodgovornih ljudi ou opozicije.

- U nedelju se izlazi na lokalne izbore u 4 opštine na severu KiM, gde posle povlačenja Jablanovića, oni imaju još jednog kandidata o kojem neću da govorim, više nemate nijednog srpskog kandidata u tri najveće opštine na Severu. Tu su kandidati iz stranaka Kurtija i Tačija. Albanaca u Leposaviću je upisano 300 ljudi,od 15 hiljada ljudi upisano, a živi 60,70. To je 2 posto. Oni će da ih dovode iz Podujeva da bi mogli da glasaju. Imaće 2% izlaznost maksimalno. U KiM će da dovuku sve moguće iz Južne Mitrovice da bi došli do 3,4 %. I svugde će biti tako, i za to će da kažu da su legalni izbori. Pa gde to na svetu ima. Sram ih bilo sve zajedno - kompletnu Kvintu, sve te lažove, danas sam razgovarao i izgovorio teže reči od ovih, sa najvišim zapadnim predstavnicima, i pri tome, zamislite da mi to uradimo u Novom Pazaru gde živi 20% Srba i da kažemo legitimni izbori. Šta kažu - pa ništa. Oni rade svi to zajedmno jer moraju takozvano Kosovo da podrže i Srbiju da slome. To im je jedini cilj. Oni možda mogu da slome mene, ali im ja neću dozvoliti da slome Srbiju. Jer je ovo nešto najodvratnije i najpokvarenije što su mogli da urade, zato što kada neko drugi bude predstavio iz srpskog upravljačkog tipa nacrt ZSO, onda će Kurti da kaže da na severu nema srpskih opština za to. Kurti će biti gradonačelnik i Leposavića i svega. Reći će kako da bude ZSO, kad niko sa Seevera ne želi. Sve su to podli i prljavi trikovi.

