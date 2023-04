VUČIĆ: Lopovska klika iz EPS želi da sačuva privilegije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o reformama u EPS.

- Lažu kao i obično. Ne bune se oni zbog toga. U Srbiji ne možete da provedete nijednu reformu nikada, ovo je pokušaj da se zaštite prava iz dela rukovodstva EPS-a, tzv. lopovske klike i vrha, koja vedri i oblači 30 godina, da sačuvaju svoje privilegije i deo njihovih plaćenika. I naravno sve opozicione stranke, koje ne znaju šta će sa sobom, bio ih je 572 na skupu u Lazarevcu, sve poveli sa sobom i slikare. Imate posla sa ljudima koji ne znaju šta će sa sobo, a ovde je reč o nečemu važnom što radimo - o ozbiljnom projektu reforme. Radimo sa najboljima na svetu. Kao Zvezda i Partizan i jedni i drugi dovode najbolje. Maltretiram norveškog ambasadora da dovede najbolje ljude, da Vlada da nema više ovlašćženja, da ne bi mogla da postavlja političke parazite. Radimo najveću stvar koju svi traže da radimo. Čim krenemo da radimo nemoj to, jer oni polaze od sebe. Oni znaju da bi oni krali i privatizovali. Nama ne trebaju te pare, u ovom trenutku mi imamo 4 i po milijarde na računu, obezbedili smo jastuke da mirno dočekamo zimu, jer ja znam da će ova godina biti ekonomski gora nego prethodna - rekao je predsednik i naveo da već popunjavamo zalihe.

- U EPS-u odgovorni sindikalci nisu hteli da učestvuju u tome, samo neodgovorni skupili se sa neodgovornim političarima. I tu dolazimo do ključnog problema u savremenim demokratijama. Tu više nema veze rezultata, važno je samo da proizvodite događaje u kojima ćete nešto da slažete - Vučić, Jovamnjica, kako vas nije sramorta. Tako i sa EPS-om - Što ne kažete ljudima u čemu je stvar, da ćemo da imamo jednu od najboljih kompanija u ovom delu Evrope, da je to jedini cilj i da to radimo sa najboljim ljudima iz Norveške. Da isključimo politiku iz toga, da tu ne budu političke partije u svemu tome. Neće to da kažu. Čomski je najbolje definisao problem savremenog sveta - ne možete ni sa kim racionalno da razgovarate ni na jednu temu.

