VUČIĆ JASAN: Ne testirajte moju odgovornost i odlučnost da zaštitim srpski narod

On se osvrnuo i na svoje prethodnike:

- Svaki od njih je bio u mnogim stvarima bio talentovaniji ili darovitiji od mene. Milošević i Tadić beskrajno šarmantni, Koštunica vrstan pravnik, ali po rezultatima, na kraju teško da bi mogli da kažu da su bili supešniji u svakoj od oblasti. Nije dovoljno da imate talenat, da budete šarmantni i lepi. Ja sam njima rekao, ja nisam budala. Mi da ratujemo sa NATO besmisleno je i glupo. I ludački je da rizikujem život vašeg, mog i sinova drugih roditelja u ovoj zemlji i daću sve od sebe da taj mir sačuvam. Ali ako krenete na narod, a vidim da možete da održite "legalne" izbore sa 1 posto, šta je sledeći korak - da ih proteruju. A ja vam kažem da to neću dozvoliti. I kod mene neće biti kreni-stani, vrati se po telefonskom pozivu, pa se povuci, pa da ja pregovaram da li će me držati na vlasti, ili neće kao mnogi, pa su bežali u Rumuniju ovamo onamo. Mene da ucenjujete opstankom na vlasti ne možete. Mene to ne interesuje. Da vam dan da zgazite naš narod nećete moći. Mali smo mi za te velikane, jer ovde nisu u pitanju Albanci. Mnogo su oni veliki, a mi mali, ali smo mnogo veći i snažniji nego što smo bili. Pa ako nas već terate u tako nešto, samo da znate da vam neće biti tako lako kao što vam je bilo. A ja ću dati sve od sebe da sačuvam mir po svaku cenu - naveo je Vučić i dodao da je sramota što se ćuti na govoto ubijenim Jovanovićem, a bilo je kuknjave kada je Rada Trajković zadržana na prelazu.

- Moja poruka njima je nemojte to da radite. Ne testirajte moju odgovornost i odlučnost da zaštitim srpski naorod u sladu sa poveljana UN i Rezolucijom 1244. Jer vam ništa ne verujem. Jer ako vama KFOR služi da vam obvezbeđuje izbore u policijskim kontejnerima, sve sam razumeo čemu to služi - naveo je Vučić.

