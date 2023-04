Jablanović: Odluka o povlačenju kandidature bez pritiska, ne postoje adekvatni uslovi za izbore

Predsednik Partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović, koji je povukao kandidaturu za gradonačelnika Leposavića, istakao je da ta odluka nije doneta ni pod kakvim pritiscima, već zbog toga što ne postoje adekvatni uslovi za izbore na severu, pozivajući birače koji su bili spremni da glasaju za njega, da ne izlaze na izbore u četiri opštine, u nedelju.

Jablanović je na pres konferenciji rekao da je Partija kosovskih Srba bila prijavljena za izbore u novembru prošle godine, i da kandidaturu nije povukla posle odlaganja izbora, jer smatraju da je potrebno da u Leposaviću, i drugim opštinama na severu, dođe do promene.

Ali, kako je naveo, vremenom se pokazalo da su ti izbori postali mnogo više od lokalnih izbora.

„Počele su da se ispredaju razne priče oko ovih izbora i došli smo u situaciju da oni odlučuju da li će Srbija nastaviti svoje prisustvo na severu, ili će potpuni primat preuzeti institucije iz Prištine. Razlog zbog kojeg smo pozvali novinare je da saopštimo da smo na današnjoj sendici Glavnog odbora stranke doneli odluku da se povučmeo iz izbornog procesa i da pozovemo sve naše građane, simpatizere i poštovaoce naše politike, koji su bili spremni da nam daju glas, da ne izađu na izbore, jer ne postoje adekvatni uslovi za njihovo održavanje“, rekao je Jablanović.



On je dodao da će izbori biti održai u smanjeom kapacitetu, jer nema 18 izbornih centara i 25 biračkih mesta, kako je zakonom predviđeno, već svega tri centra u srpskim sredinama, od toga jedan u krugu policijske stanice u Leposaviću, drugi pored baze specijalne jedinice u mestu Jarinje, a treći pored magistralnog puta na ulazu u Leposavić.

Jablanović je rekao da ovakva odluka neće imati posledice po stranku.

„Mi politiku ne menjamo. Naš politički protivnik je Srpska lista, ali to ne znači da je naš protivnik država Srbija ili Vlada Srbije. Naš protivnik nije Aleksandar Vučić. Mi se borimo za promenu i lepši način života ovde na lokalu, ali na ovom izbornom procesu to nećemo moći da ostavrimo jer građani osećaju jedan strah. Postoji odbojnost prema tome da se izađe i glasa na mestima uz prisustvo velikog broja pripadnika policije i Kfora. Istovremeno, na severu imamo kampanju, u kojoj građani potpisuju peticiju za uklanjanje specijalnih jedinica policije sa severa“, rekao je Jablanović.

On je naglasio da je stranka bez ikakvih pritisaka, ucena ili prinude od bilo koga, odlučila da se povuče iz izbornog procesa.

„Nijednom od novembra, kada smo se kandidovali, nismo imali ni razumevanje, niti podršku od bilo koje institucije iz Prištine. I ambasadori velikih zemalja koji daju podršku ovom izbornom procesu, nisu ni na jedan dan došli na sever i posetili građane da se uvere u atmosferu. Videli smo da Kurti, u svojstvu premijera, prima jednog srpskog kandidata iz Zvečana, a posle par dana prima kao lider Samoopredeljenja kandidate svog pokreta“, rekao je Jablanović.

Kako kaže, ne zna „kog je dana Kurti premijerk, a kog predsednik Samoopredeljenja“.

„Nadam se da će u nedelju uspeti da odnese pobedu na severu, pa neka se on bavi severom. Želeo je toliko sever, a šta će sa njim da radi - neka o tome dobro razmisli“, poručio je Jablanović.

Odgovarajući na pitanja novinara, ponovio je da nije bilo pritisaka ni iz Beograda, ni iz Prištine, da stranka nema podršku institucija iz Prištine, i da ovi izbori „kao da se održavaju u inat nekome“.



„Hoćemo pobedu protiv Srpske liste, ali čistu. Hoćemo da pobedimo Srpsku listu na izborima koji neće nikada moći da budu dovedeni u pitanje. Ovi sada nisu takvi“, rekao je Jablanović i dodao da želi da Srpska lista ode u političku penziju i da građani nisu zadovoljni onim što je ta stranka ponudila i kako je vladala.

Dodao je da na lokalnom nivou imaju konflikte sa Srpskom listom već sedam godina, ali da te lokalne čarke žele da svedu na politički način.

Rekao je da situacija nije pod tolikom tenzijom, ali da može da postane.

„Ovi izbori su bukvalno onaj momenat koji može da podigne tenziju na veći nivo. Mi smo se na ove izbore u novembru prijavili da bismo uklonili tenzije uklonili. Ovi izbori nisu mogli da daju što bi trebalo da daju, a to je jedan početak za novi mir, za relaksiranu situaciju na severu Kosova. Samom činjenicom da će biti sprovedeni uz učešće nekoliko stotina ljudi naoružanih dugim cevima, da će se održati u krugu policijskih stanica, to se događalo samo u Ugandi i Avganistanu. To bi našu pobedu okrnjilo“, rekao je on.



Dodao je da je izborni proces „osakaćen“ u samom početku, lošom organizacijom CIK-a.

„Trebalo je da 45 dana pre održavanja izbora, po zakonu, znamo koja su biračka mesta. To smo saznali tek u utorak. Drugo birački spiskovi su promenjeni do te mere, da odluka da na jednom biračkom mestu može da bude 999 glasača više ne važi, i sada imamo biračka mesta koja broje po 2.500 upisanih birača. Nikada to nije bio slučaj nigde na Kosovu. CIK je nekim svojim potezima doveo u pitanje legitimitet celog procesa“, naglasio je Jablanović.



Dodao je da ovo nisu prvi izbori na koje su se prijavili, i da nemaju ništa protiv ovih izbora, ali da su protiv načina njihovog održavanja i sprovođenja.

„Da na izbore izlazimo u policijske stanice, nećemo. Zamislite da je Vlada Srbije 1996. ili 1997. za Albance u Glogovcu organizovala izbore u policijskoj stanici, da li verujete da bi ijedan došao da glasa, bez obzira da li će da dobiju glas. Naravno da ne bi“, podvukao je on.

Istakao je da je neophodno da stranka bude odgovorna prema sebi, prema građanima i prema svojoj političkoj budućnosti.

„Trenutak je bio jednostavan za preuzimanje vlasti od Srpske liste, ali mi nećemo da uzmenom vlast od u policijskim stanicama, već preko izbora uz podršku građana, koji će da budu pravi, a ne prividni“, zaključio je Jablanović.

Autor: